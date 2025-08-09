Polícia Militar recupera motocicleta furtada e frustra ação criminosa no Manoel Julião

Uma ação rápida de uma guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na recuperação de uma motocicleta furtada, na noite desta sexta-feira, 08, no bairro Manoel Julião, em Rio Branco.

Os policiais foram acionados pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) para atender a uma ocorrência de possível furto em via pública, nas proximidades do canal. Ao chegar, a equipe avistou dois indivíduos próximos a uma motocicleta. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos correram e não puderam ser detidos.

O veículo, uma Honda/CG 160 Fan azul, não possuía restrição criminal. Ao entrar em contato com o proprietário, a guarnição descobriu que ele havia deixado o veículo estacionado em frente à sua casa, no bairro Estação Experimental, e só percebeu o furto após a ligação da PM.

O veículo, que estava sem avarias aparentes, foi apreendido e encaminhado à Delegacia da 2ª Regional da Polícia Civil. O proprietário foi orientado a registrar o Boletim de Ocorrência na Delegacia de Flagrantes (Defla).

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários