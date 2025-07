Polícia Militar recupera motocicleta furtada após denúncia anônima em Cruzeiro do Sul

Produtores rurais do Acre realizaram na manhã desta terça-feira, 01, um protesto em frente à Assembleia Legislativa do Estado (Aleac), em Rio Branco (AC). O ato foi organizado por associações de produtores da zona rural, com representantes da região da Transacreana, que denunciaram ações abusivas de órgãos ambientais, como o Ibama e o ICMBio.

O presidente da Associação dos Produtores Rurais da Transacreana, José Augusto, concedeu entrevista ao ac24horas Play e relatou o sentimento de abandono por parte das autoridades e perseguição dos órgãos de fiscalização ambiental.

Segundo ele, uma audiência pública havia sido marcada para discutir a situação dos produtores, mas a reunião acabou não acontecendo por falta de presença de autoridades federais. “Hoje tínhamos uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, que tinha sido marcada na outra vinda nossa, pelo presidente, mas hoje não foi possível. Não conseguiram mobilizar deputados federais, senadores, Ministério Público Federal, Ibama, ICMBio para que pudessem estar com a gente aqui nessa conversa. E a coisa é séria”, alertou.

O líder rural afirmou que diversos produtores vêm sofrendo embargos, multas e apreensões de bens. “Muitos embargos, muitas notificações, produtores rurais perdendo seus bens, e nós não podemos aceitar isso. Nós somos os homens e as mulheres que cuidam do campo, que colocam o pão na mesa das pessoas. E nós estamos sendo perseguidos pelos órgãos públicos ambientais”, afirmou.

O produtor também destacou a importância da produção rural para a economia acreana. “Nós somos responsáveis por 28% do que se produz nesse estado de PIB. Só de Prodes, tem mais de 24 mil no estado. Se a propriedade não pode tirar crédito, não pode vender, não pode comprar, o produtor rural está falido”, pontuou.

Sobre as formas de notificação, José Augusto denunciou a prática dos órgãos ambientais de aplicar penalidades a partir de imagens de satélite, sem a devida verificação em campo. “Estão notificando os produtores rurais da Amazônia, do Acre, lá de Brasília. Eles estão usando um sistema que têm, via satélite, identifica uma área aberta, não sabem, muitos deles têm CAR, outros não têm, e estão notificando de lá”, disse.

O presidente da associação defendeu que as autuações sejam feitas pessoalmente e com assinatura do produtor. “Queremos ter essa humildade do órgão ambiental de visitar o produtor rural, ver como ele vive lá, não fazer isso de Brasília, por satélite e por decreto. Que seja nominal e que o produtor rural possa assinar sua notificação, e ter conhecimento daquilo que está ali assinando”, ressaltou.

Ao fim da entrevista, o presidente reforçou o apelo por diálogo e entendimento. “Queremos fazer um grande acordo com o Ministério Público, com os órgãos ambientais, com o Governo do Estado presente, porque precisamos do Governo nesse momento. Para a gente poder voltar a ter paz no campo, produzir, e poder comercializar os nossos produtos”, finalizou.

ASSISTA AO VÍDEO:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários