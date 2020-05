Uma moto modelo Honda CG, placa OVG 1914, foi roubada a cerca de cinco dias na cidade de Brasiléia, no Bairro Alberto Castro. O proprietário então passou a procurar após registrar o caso na delegacia, na esperança de encontrar seu veículo.

Foi quando um morador da cidade vizinha de Epitaciolândia, percebeu que havia uma motocicleta abandonada dentro do seu quintal desde a madrugada. Foi quando acionou o Ciosp via nº 190 (Emergência), que acionou uma guarnição até o local já na BR 317, sentido Xapuri.

Ao verificarem no Comando da PM sobre um veículo com as mesmas características, constataram ser a mesma que o proprietário estava procurando. O mesmo foi comunicado que deveria ir até a delegacia da cidade, afim de fazer a restituição do seu bem após apresentar documentos.

Se acredita que os ladrões tenham abandonado o veículo após não conseguir passar para o lado boliviano, uma vez que as autoridades policiais tem realizado monitoramento constantemente nas pontes e ramais na fronteira.

