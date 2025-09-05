Geral
Polícia Militar recupera carro roubado de motorista de aplicativo em Rio Branco
Veículo foi abandonado em rua do bairro Recanto dos Buritis; imagens de câmeras devem ajudar nas investigações
Forças de segurança apreendem 15 kg de cocaína escondidos em freezer em Cruzeiro do Sul
Homem foi preso em flagrante; droga seria transportada para Rondônia
Uma ação integrada das forças de segurança resultou na apreensão de 14,6 quilos de cocaína escondidos em um freezer e na prisão do homem que transportava o entorpecente, na noite de quinta-feira (4), em Cruzeiro do Sul.
O veículo que levava o eletrodoméstico foi interceptado próximo à Ponte da União, no bairro Miritizal, após troca de informações entre a Polícia Militar, Polícia Federal, Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e Polícia Civil. Na abordagem, cães farejadores da PM localizaram vários tabletes de cocaína escondidos nas laterais do freezer.
O condutor, identificado como J. da S. M., afirmou que receberia R$ 80 para transportar o objeto até outro ponto da cidade e entregá-lo a um caminhoneiro. O motorista do caminhão, por sua vez, declarou desconhecer o conteúdo e disse que havia sido contratado por uma mulher para levar o freezer até Porto Velho (RO).
Segundo as investigações, a droga pertenceria a um homem conhecido como “A.”, que já possui passagem por tráfico de drogas. O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.
Polícia Civil do Acre registra mais de 650 vítimas atendidas e 76 prisões durante a Operação Shamar 2025
A Polícia Civil do Acre (PCAC) encerrou, no último dia 4 de setembro, sua participação na Operação Shamar 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher. Durante todo o mês de agosto, período marcado pela campanha Agosto Lilás, as delegacias da capital e do interior intensificaram ações educativas, preventivas e repressivas, alcançando milhares de pessoas em todo o estado.
No total, foram realizadas 504 ações de panfletagem, 84 ações educativas por meio de mídias digitais, impactando 38 mil pessoas, além de 19 palestras que reuniram mais de 1.057 participantes. Paralelamente, as equipes policiais executaram diligências, apuraram denúncias e atenderam mais de 657 vítimas de violência doméstica e crimes correlatos.
A repressão também foi fortalecida. Foram registradas 76 prisões relacionadas a casos de violência doméstica, incluindo 66 em flagrante e 10 por mandado judicial. Além disso, houve a apreensão de armas, cumprimento de medidas protetivas e a conclusão de 133 inquéritos policiais com autoria identificada, garantindo mais celeridade às investigações.
A delegada Juliana De Angelis, coordenadora estadual da Operação Shamar, destacou a importância da atuação integrada e do acolhimento humanizado às vítimas.
“A Shamar vai além da repressão. Nosso objetivo é oferecer acolhimento, informação e segurança às mulheres, além de incentivar a denúncia e quebrar o ciclo da violência. A Polícia Civil do Acre está comprometida em criar uma rede de proteção efetiva, levando informação a escolas, comunidades e instituições para transformar essa realidade”, disse.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, ressaltou que os resultados da operação refletem o empenho da instituição em reduzir os índices de violência contra a mulher no estado.
“Agosto foi um mês de intensificação de esforços. As delegacias atuaram de forma estratégica, com ações educativas e operações repressivas, para proteger vítimas e responsabilizar agressores. A Polícia Civil do Acre seguirá investindo na capacitação dos profissionais e no fortalecimento das delegacias especializadas para garantir que cada denúncia seja atendida com a urgência e a seriedade que o tema exige”, enfatizou.
A Operação Shamar teve atuação em todas as regiões do estado, com o apoio das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM/DEMPCA), Delegacias do interior e Coordenação do Programa Bem-Me-Quer, contando com efetivo de mais de 59 policiais civis e viaturas mobilizadas para atender as ocorrências.
Apesar do encerramento da Operação Shamar, a Polícia Civil do Acre reforça que as ações de prevenção, acolhimento e repressão aos crimes contra a mulher continuam de forma permanente em todo o estado, garantindo que a proteção e a defesa dos direitos das vítimas sigam como prioridade institucional.
Fonte: PCAC
Autora de furto é identificada e celular é restituído à vítima pela Polícia Civil
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe da Delegacia-Geral de Senador Guiomard, recuperou na tarde da última quarta-feira, 3, um celular furtado de uma cliente em um estabelecimento comercial do município.
De acordo com as investigações, a equipe policial recebeu as imagens de câmeras de segurança que registraram a ação da suspeita. Com base nas informações, os agentes iniciaram diligências e conseguiram identificar a autora do furto. Ao ser localizada, a mulher confessou o crime e, em conversa com os policiais, devolveu espontaneamente o aparelho furtado. O celular já foi restituído à vítima.
A Polícia Civil ressalta que o trabalho investigativo e a rápida resposta da equipe foram fundamentais para solucionar o caso e recuperar o bem subtraído.
“A atuação célere dos investigadores possibilitou não apenas a identificação da autora, mas também a devolução do aparelho à sua legítima proprietária, demonstrando o compromisso da Polícia Civil com a proteção do patrimônio dos cidadãos”, destacou o delegado Rômulo Barros.
