Polícia Militar recebe quase 90 mil reais do Judiciário para projetos sociais

Com o foco principal na saúde materno-infantil, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), realizou nesta segunda-feira, 5, a oficina de planejamento estratégico do PlanificaSUS, no Hotel Nobile Suites Gran Lumni, em Rio Branco.

O projeto Organização da Atenção Especializada em Rede com Atenção Primária à Saúde – PlanificaSUS tem o objetivo de fortalecer as ações junto aos coordenadores da atenção primária dos municípios da região do Baixo Acre, tutores e apoiadores estaduais na linha de cuidado materno-infantil.

“O fortalecimento do projeto do Ministério da Saúde é de grande importância ao Estado do Acre, no âmbito da Saúde, pois o PlanificaSUS é uma organização da rede de atenção para que os pacientes tenham os melhores encaminhamentos e lugares para atendimento de forma correta e regulada. Fico muito grata em poder fazer parte de algo tão significativo”, salientou a secretária adjunta de Assistência à Saúde, Ana Beatriz Souza.

O PlanificaSUS tem por objetivo melhorar os serviços de saúde para avançar na assistência ao usuário do SUS, de forma qualificada e integrada, entre a Atenção Primária e a Ambulatorial Especializada, com atendimento multiprofissional que proporcione a integralidade do cuidado.

De acordo com a coordenadora estadual da Planificação de Atenção à Saúde, Emanuelly Nóbrega, o PlanificaSUS traz exatamente a articulação e integração da Atenção Primária com a Atenção Especializada.

“Visamos traçar um plano de ação estratégico, com metas frente à redução dos indicadores de mortalidade materno-infantil do estado do Acre. Essa é a nossa intenção”, salientou Emanuelly Nóbrega.

