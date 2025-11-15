Geral
Polícia Militar prende quatro assaltantes e resgata motorista de aplicativo mantido refém após roubo no Segundo Distrito
A Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu quatro homens que, armados, haviam acabado de assaltar uma farmácia na Avenida Amadeu Barbosa e mantinham um motorista de aplicativo como refém, no bagageiro do próprio carro. A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira, 13, e mobilizou equipes do Giro, além de guarnições do 1º e 2º Batalhões.
O grupo estava armado e utilizou o veículo roubado momentos antes no bairro Canaã. O carro foi avistado no ramal da Judia, onde os suspeitos ignoraram a ordem de parada dos policiais e o motorista tentou lançar o carro contra um policial do Giro. O acompanhamento começou ali e o grupo seguiu em alta velocidade até a Quarta Ponte, local em que uma equipe do 2º Batalhão já aguardava a passagem do veículo.
Na tentativa de interceptar a fuga, os policiais novamente foram alvo do carro conduzido pelos suspeitos. Um dos ocupantes ainda apontou uma arma na direção da guarnição, o que levou a equipe a realizar disparos para cessar a ameaça. Mesmo assim, o veículo continuou avançando e colocando em risco pedestres, motoristas e as equipes policiais.
Com apoio também do 1º Batalhão, o veículo foi finalmente contido no Terminal Urbano. Durante a abordagem, não foram encontradas armas de fogo, apenas duas facas, celulares e dinheiro. No bagageiro estava o motorista de aplicativo em estado de choque. Ele contou que, ao chegar ao endereço solicitado para a corrida, no Canaã, sob abraças, foi imediatamente rendido, agredido e colocado no compartimento traseiro.
Durante a perseguição, policiais do Giro viram quando um dos fugitivos abriu a porta e arremessou objetos para fora do carro. Na delegacia, um dos detidos confirmou ter jogado uma mochila usada no roubo à farmácia, registrada por câmeras de segurança. Os objetos não foram localizados após varredura no ramal.
Dois dos suspeitos apresentavam lesões, possivelmente causadas pelos disparos e/ou pela fuga em alta velocidade. O Samu foi acionado, realizou atendimento prévio e os levou ao Pronto Socorro. Um permaneceu internado, o outro recebeu atendimento e, em seguida, também foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla).
A perícia criminal realizou os procedimentos técnicos. Todos os quatro envolvidos foram presos e apresentados às autoridades para os devidos encaminhamentos.
Colisão entre motocicletas deixa uma pessoa ferida em Tarauacá
Um acidente envolvendo duas motocicletas, uma Honda Biz e uma Honda CG Start, foi registrado na manhã desta sexta-feira, 14, no cruzamento da rua Dr. Sansão Gomes com a rua Quintino Bocaiúva, em Tarauacá (AC).
De acordo com informações da Polícia Militar, a condutora da Biz sofreu escoriações nos braços. Já o entregador de gás que pilotava a CG Start não apresentou ferimentos aparentes no momento da ocorrência
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada pelos policiais e prestou atendimento médico à mulher ferida ainda no local.
Durante a checagem dos documentos, os militares constataram que a condutora da Biz estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde 26 de junho de 2024, o que configura infração prevista no artigo 162, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro. A Polícia lavrou o Auto de Infração de Trânsito (AIT).
O Boletim de Ocorrência foi registrado e encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos legais.
Com informações do Extra do Acre
Polícia Militar age rápido, identifica autores e recupera bens roubados em assalto a farmácia de Rio Branco
A Polícia Militar do Acre (PMAC) recuperou, na noite de quinta 13, todos os bens levados de funcionários e clientes durante o assalto a uma farmácia na Avenida Ceará, em Rio Branco. A ação envolveu equipes do 1º e 3º Batalhões, que localizaram e detiveram dois suspeitos pouco depois do crime.
Segundo testemunhas, dois homens armados invadiram o estabelecimento, recolheram celulares e duas motocicletas e trancaram as vítimas no banheiro. No local, os militares colheram relatos e identificaram os aparelhos que ainda tinham rastreamento ativo, passo que orientou o deslocamento das equipes.
O sinal de um dos celulares apontava para o bairro Andirá. As guarnições seguiram para a Rua Safira e avançaram a pé para evitar que os suspeitos percebessem a aproximação. Ao chegarem ao ponto indicado, dois indivíduos correram para dentro de uma residência. Dentro da casa, os policiais encontraram homens com roupas idênticas às vistas nas imagens apresentadas pelos funcionários.
Eles confessaram a autoria do roubo e informaram onde haviam escondido os objetos e as motocicletas. Nos locais indicados, as equipes recuperaram celulares, capacetes, mochilas, caixas de som, televisores, videogame e as duas motos. A arma usada no assalto não foi encontrada.
Os detidos foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o material recuperado, e ficaram à disposição da Polícia Civil para continuidade das investigações.
Criança cai de cavalo e é resgatada por bombeiros em ramal de Xapuri
Uma criança de 8 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre após cair de um cavalo em um ramal de difícil acesso, na zona rural de Xapuri. O chamado foi registrado por volta das 18h50, mobilizando a guarnição de salvamento do município.
Ao chegar ao local, a equipe constatou que a vítima apresentava suspeita de fratura no fêmur direito.
Devido às condições do ramal, a viatura conseguiu avançar apenas até certo ponto, obrigando os militares a seguirem o restante do percurso em um quadriciclo.
A criança recebeu imobilização no local, e a maca foi fixada ao quadriciclo para permitir um transporte seguro até onde a viatura aguardava.
Em seguida, a vítima foi conduzida ao hospital para atendimento médico.
