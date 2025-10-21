Polícia Militar prende mulher apontada como líder de facção criminosa em Porto Walter

Policiais militares prenderam na tarde desta terça-feira (21) Antônia Michele Lima dos Santos, de 25 anos, durante uma operação realizada no bairro Maloca, em Porto Walter, interior do Acre. A ação resultou no cumprimento de dois mandados de prisão em aberto contra a suspeita, considerada uma das lideranças de uma facção criminosa atuante na região.

Segundo as investigações, Michele é apontada como responsável por aplicar “disciplinas” em mulheres na cidade e em comunidades vizinhas.

De acordo com informações repassadas, no último domingo (19), por volta das 23h30, Michele, o esposo Giovanni Ribeiro do Nascimento e Elissandro Lima da Silva, conhecido como “Nena”, teriam ido até um bar armados com facas em busca de uma mulher não identificada, a quem pretendiam agredir. A vítima conseguiu se trancar no banheiro do estabelecimento enquanto testemunhas acionavam a Polícia Militar. O trio fugiu antes da chegada da guarnição.

Com base nas informações, os policiais foram até a residência de Michele, na Rua Heliton Silva de Souza, para cumprir os mandados de prisão. No momento da abordagem, a suspeita demonstrou comportamento exaltado, sendo necessário o uso de algemas, conforme previsto na Súmula 11 do STF, para garantir a segurança dela e da equipe.

Durante a ação, estavam no imóvel o marido da suspeita e duas crianças pequenas, que foram entregues ao pai. Os militares perceberam movimentação suspeita dentro da casa e, com autorização de Giovanni, realizaram uma busca, encontrando três celulares (dois Samsung e um Motorola), uma balança de precisão, várias semi-joias sem nota fiscal, uma faca tipo punhal e R$ 124 em espécie.

Michele foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Porto Walter, junto com os materiais apreendidos, sem apresentar lesões e com todos os direitos assegurados.

A Polícia Civil segue investigando a participação de Michele, Giovanni e Nena nas ações criminosas, bem como a origem dos objetos encontrados na residência. A prisão é considerada um importante avanço no combate à criminalidade organizada no interior do Acre.

