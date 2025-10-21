Flash
Polícia Militar prende mulher apontada como líder de facção criminosa em Porto Walter
Policiais militares prenderam na tarde desta terça-feira (21) Antônia Michele Lima dos Santos, de 25 anos, durante uma operação realizada no bairro Maloca, em Porto Walter, interior do Acre. A ação resultou no cumprimento de dois mandados de prisão em aberto contra a suspeita, considerada uma das lideranças de uma facção criminosa atuante na região.
Segundo as investigações, Michele é apontada como responsável por aplicar “disciplinas” em mulheres na cidade e em comunidades vizinhas.
De acordo com informações repassadas, no último domingo (19), por volta das 23h30, Michele, o esposo Giovanni Ribeiro do Nascimento e Elissandro Lima da Silva, conhecido como “Nena”, teriam ido até um bar armados com facas em busca de uma mulher não identificada, a quem pretendiam agredir. A vítima conseguiu se trancar no banheiro do estabelecimento enquanto testemunhas acionavam a Polícia Militar. O trio fugiu antes da chegada da guarnição.
Com base nas informações, os policiais foram até a residência de Michele, na Rua Heliton Silva de Souza, para cumprir os mandados de prisão. No momento da abordagem, a suspeita demonstrou comportamento exaltado, sendo necessário o uso de algemas, conforme previsto na Súmula 11 do STF, para garantir a segurança dela e da equipe.
Durante a ação, estavam no imóvel o marido da suspeita e duas crianças pequenas, que foram entregues ao pai. Os militares perceberam movimentação suspeita dentro da casa e, com autorização de Giovanni, realizaram uma busca, encontrando três celulares (dois Samsung e um Motorola), uma balança de precisão, várias semi-joias sem nota fiscal, uma faca tipo punhal e R$ 124 em espécie.
Michele foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Porto Walter, junto com os materiais apreendidos, sem apresentar lesões e com todos os direitos assegurados.
A Polícia Civil segue investigando a participação de Michele, Giovanni e Nena nas ações criminosas, bem como a origem dos objetos encontrados na residência. A prisão é considerada um importante avanço no combate à criminalidade organizada no interior do Acre.
Polícia Militar frustra ataque criminoso no bairro Areal e prende quatro pessoas em Rio Branco
Confronto deixou um suspeito ferido com tiro no peito e resultou na apreensão de três armas de fogo
Uma ação rápida de policiais militares do 2° Batalhão impediu um ataque armado que seria executado por uma organização criminosa na noite desta segunda-feira (21), na Travessa Beija-Flor, bairro Areal, no Segundo Distrito de Rio Branco. A operação terminou com um suspeito ferido, quatro pessoas detidas e três armas de fogo apreendidas.
Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando avistou cinco homens em atitude suspeita. Ao perceberem a presença dos policiais, o grupo tentou fugir. Durante a ação, um dos suspeitos, identificado como Thiago Silva Alves, de 19 anos, apontou uma arma em direção aos militares, que revidaram os disparos, atingindo-o no peito.
Mesmo ferido, Thiago e dois comparsas tentaram escapar pulando o muro de uma residência. Contudo, devido à gravidade do ferimento, ele acabou ficando dentro do imóvel, onde foi contido pelos policiais.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra avançada — para o local. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Thiago ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave.
Na ação, a PM conseguiu apreender três adolescentes e prender um adulto, além de recolher três armas de fogoutilizadas pelo grupo. A área foi isolada até a chegada da perícia técnica.
Após os procedimentos, os detidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA). O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura o envolvimento dos suspeitos com facções criminosas atuantes na região.
Prefeito Jerry Correia recebe comunidade do Cumaru para tratar de melhorias no ramal e fortalecimento da produção agrícola
Na manhã desta segunda-feira(20), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete representantes da comunidade do Cumaru para discutir melhorias no ramal de acesso e ações voltadas ao fortalecimento da produção agrícola local.
Também participaram da reunião o vereador Jurandir Araújo,a comunidade e o representante da Secretaria de Estado de Agricultura (SEAGRI), reforçando a parceria entre município e governo do Estado em prol do desenvolvimento rural.
O prefeito destacou o compromisso da gestão com as comunidades rurais:
“Nosso objetivo é oferecer apoio real ao produtor. Vamos trabalhar com planejamento para garantir melhorias no ramal e fortalecer a produção agrícola do Cumaru”, afirmou Jerry Correia.
A Prefeitura de Assis Brasil segue fortalecendo o diálogo com a população e avançando em políticas que garantem mais desenvolvimento e dignidade para quem vive e produz no campo.
Vídeo flagra momento em que motociclista perde o controle e morre após bater em poste em Epitaciolândia
Jovem de 21 anos conduzia moto sem placa e sem habilitação; polícia investiga as circunstâncias do acidente
Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que o motociclista Vitor Bruno Gomes Barbosa, de 21 anos, perde o controle da moto e se choca violentamente contra um poste, por volta das 20h20 da noite deste domingo (19), na Praça Edmundo Pinto, em Epitaciolândia, interior do Acre.
De acordo com informações das autoridades, Vitor pilotava uma moto Honda/Fan sem placa e não possuía carteira de habilitação. O jovem trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle em uma curva e colidiu com o poste de ferro.
O impacto foi tão forte que Vitor sofreu parada cardiorrespiratória. Uma equipe do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão realizou procedimentos de reanimação e o encaminhou ao Hospital Raimundo Chaar, mas ele não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente, incluindo o fato de a motocicleta ter sido retirada do local antes da perícia e de o jovem não ser habilitado.
Outro ponto apurado é que Vitor estaria na região da fronteira para dar início ao processo de obtenção da CNH, o que levantou suspeitas.
Após o acidente, o perfil do jovem nas redes sociais foi bloqueado, uma vez que ele aparecia em fotos fazendo gestos associados a facções criminosas.
As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.
