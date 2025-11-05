Polícia Militar prende “Ligeirinho”, apontado como líder do Comando Vermelho em Rio Branco

Foragido tinha mandado de prisão por envolvimento em organização criminosa e é suspeito de ordenar ataques armados na capital

Uma ação rápida do Tático do 1° Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de Givaldo do Nascimento Souza, de 42 anos, conhecido pelo apelido “Ligeirinho”, na noite desta terça-feira (4), em Rio Branco.

De acordo com informações da PM, o homem era considerado uma das principais lideranças do Comando Vermelho na capital e estava foragido da Justiça, com mandado de prisão expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas.

Os militares chegaram até o suspeito após receberem denúncias sobre seu paradeiro. A equipe se deslocou até um posto de lavagem de veículos na Rua Minas Gerais, onde Givaldo foi localizado e preso.

Segundo as investigações, “Ligeirinho” exercia forte influência dentro da facção, com atuação em bairros como Adalberto Aragão, Morada do Sol, Jardim Tropical, Aviário e Cadeia Velha. Ele também é apontado como um dos articuladores e incentivadores dos recentes ataques armados registrados em Rio Branco, em confrontos entre membros do Comando Vermelho e do Bonde dos 13.

Durante a abordagem, os policiais confirmaram a validade do mandado de prisão, com condenação já transitada em julgado. O acusado foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.

