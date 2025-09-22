Polícia Militar prende liderança criminosa e apreende arma de fogo em Rio Branco

A Polícia Militar do Acre, por meio da Força Tática do 2° Batalhão, prendeu na noite de quarta-feira, 20, um homem de 47 anos, apontado como liderança de uma organização criminosa, durante ação no bairro Vila Acre, em Rio Branco. Na ocorrência, também foi apreendido um revólver calibre .32, municiado com cinco cartuchos intactos.

Segundo informações recebidas, o suspeito estaria escondido em uma residência na Travessa Boa Fé, utilizando câmeras de monitoramento para tentar evitar a aproximação da polícia. Minutos antes da ação, ele teria sido visto portando uma arma de fogo e amedrontando moradores da região.

Durante o patrulhamento, os militares visualizaram o homem em frente à residência. Ao perceber a aproximação da guarnição, o suspeito tentou destruir aparelhos celulares que estavam em sua posse, mas foi rapidamente contido. Na sala do imóvel, os policiais ainda encontraram a arma de fogo.

Durante a abordagem, a esposa do suspeito desacatou a equipe, proferindo ofensas e tentando atrapalhar o trabalho policial, sendo igualmente detida por desacato.

O homem e a mulher foram conduzidos à delegacia especializada, juntamente com os objetos apreendidos, para os procedimentos cabíveis. Ambos foram apresentados sem lesões e com a integridade física preservada.