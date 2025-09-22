Geral
Polícia Militar prende liderança criminosa e apreende arma de fogo em Rio Branco
A Polícia Militar do Acre, por meio da Força Tática do 2° Batalhão, prendeu na noite de quarta-feira, 20, um homem de 47 anos, apontado como liderança de uma organização criminosa, durante ação no bairro Vila Acre, em Rio Branco. Na ocorrência, também foi apreendido um revólver calibre .32, municiado com cinco cartuchos intactos.
Segundo informações recebidas, o suspeito estaria escondido em uma residência na Travessa Boa Fé, utilizando câmeras de monitoramento para tentar evitar a aproximação da polícia. Minutos antes da ação, ele teria sido visto portando uma arma de fogo e amedrontando moradores da região.
Durante o patrulhamento, os militares visualizaram o homem em frente à residência. Ao perceber a aproximação da guarnição, o suspeito tentou destruir aparelhos celulares que estavam em sua posse, mas foi rapidamente contido. Na sala do imóvel, os policiais ainda encontraram a arma de fogo.
Durante a abordagem, a esposa do suspeito desacatou a equipe, proferindo ofensas e tentando atrapalhar o trabalho policial, sendo igualmente detida por desacato.
O homem e a mulher foram conduzidos à delegacia especializada, juntamente com os objetos apreendidos, para os procedimentos cabíveis. Ambos foram apresentados sem lesões e com a integridade física preservada.
Motoristas são sequestrados e obrigados a ajudar em assalto a relojoaria em Cruzeiro do Sul
Vítimas foram rendidas, mantidas sob ameaça e usadas como reféns durante toda a ação criminosa; grupo fugiu após roubo e segue foragido
Dois motoristas foram sequestrados e utilizados por criminosos armados durante um assalto a uma relojoaria no centro de Cruzeiro do Sul, no último sábado (20). De acordo com a Polícia, as vítimas foram rendidas em momentos distintos e obrigadas a dirigir para o grupo até a execução do crime.
Um dos motoristas contou que foi abordado quando saía para comprar bananas. Os assaltantes o obrigaram a circular pela cidade, mas, diante de falhas mecânicas e da falta de combustível no carro, decidiram conseguir outro veículo. Para evitar denúncia, o primeiro refém não foi liberado.
Próximo aos Correios, o grupo rendeu um motorista de aplicativo, que também foi sequestrado. Ele foi levado ao Ramal do Boca do Moa, amarrado, encapuzado com a própria camisa e colocado no porta-malas do veículo.
Na sequência, os acusados acionaram os comparsas que estavam com o primeiro motorista, identificado apenas como “L”, e o obrigaram a seguir até a Praia do Moa. De lá, ele foi forçado a dirigir o carro até a relojoaria, onde os criminosos realizaram o assalto. Durante a ação, um dos assaltantes permaneceu armado vigiando o refém.
Após o roubo, o grupo obrigou L a levar o veículo até o Ramal do São Luís, onde fugiram em direção desconhecida. Em seguida, ele conseguiu libertar o outro motorista do porta-malas, e ambos procuraram a Delegacia de Polícia para registrar boletim de ocorrência.
Até o momento, ninguém foi preso.
Com informações do AC24horas
Mulher é presa ao tentar ingressar em presídio de Cruzeiro do Sul com 44,5 gramas de maconha escondidos na região íntima
Aparelho de BodyScan detectou objeto suspeito; durante revista, visitante retirou a droga e entregou à policial pena
Uma mulher de 41 anos, identificada como Francisca, foi presa em flagrante no domingo (21) ao tentar entrar no Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, com 44,5 gramas de maconha escondidos na região pélvica.
A detecção ocorreu durante a passagem da visitante pelo aparelho de BodyScan, que indicou a presença de um objeto anômalo. Questionada pelos agentes, Francisca inicialmente alegou que se tratava de um cisto e reclamou de constrangimento.
Diante da insistência dos agentes, a mulher foi submetida a uma revista mais detalhada, realizada por uma policial penal. Durante a abordagem, Francisca retirou a droga e a entregou espontaneamente à agente.
A suspeita recebeu voz de prisão em flagrante delito por tráfico de drogas e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul. As investigações agora apuram para qual interno a droga seria destinada.
Polícia Militar prende casal por tráfico de drogas e apreende entorpecentes em Bujari
Na tarde deste domingo, 21, a Polícia Militar do Acre, por meio de guarnição do 1º Batalhão, realizou uma ação que resultou na prisão de um casal suspeito de tráfico de drogas e na apreensão de entorpecentes no município de Bujari.
Durante patrulhamento de rotina, os policiais abordaram um indivíduo que portava uma trouxinha de maconha. Ele relatou ter adquirido a droga em um ponto de comercialização na cidade, o que levou a guarnição até o endereço indicado.
No local, os policiais encontraram diversas porções de entorpecentes escondidas em um estojo, além de dinheiro em espécie e bijuterias. No total, foram apreendidas 8 trouxinhas de skank, 42 trouxinhas de cocaína, além da porção de maconha encontrada com o abordado.
O casal suspeito de comercializar os entorpecentes foi detido, enquanto o usuário foi conduzido por posse de drogas e como testemunha do tráfico. Todos os envolvidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.
