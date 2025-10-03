Polícia Militar prende jovem de 18 anos e o pai após tentativa de homicídio em Brasiléia

Vítima de 17 anos foi atingida com disparo de arma de fogo na cabeça durante consumo de entorpecentes; adolescente permanece internado em estado estável.

Na tarde desta sexta-feira (3), a Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre prendeu em flagrante um jovem de 18 anos e seu pai, de 41 anos, após uma tentativa de homicídio contra um adolescente de 17 anos no bairro Francisco Peixoto, em Brasiléia, interior do Acre.

De acordo com o boletim policial, a guarnição foi acionada via COPOM e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a conduziu ao Hospital Regional do município com um ferimento na cabeça provocada por disparo de arma de fogo. O quadro clínico é considerado estável.

Durante diligências, os policiais localizaram um dos envolvidos nas proximidades do local do crime. Ele confessou ter efetuado o disparo contra a vítima, utilizando um revólver calibre .38, durante um desentendimento fútil enquanto consumiam entorpecentes. Segundo o relato, a arma pertenceria a outro indivíduo que fugiu levando a arma após o crime.

Minutos depois, os policiais abordaram o pai do suspeito, que tentou fugir em uma motocicleta, sendo interceptado na BR-317, ele confessou que estava prestando apoio ao filho na tentativa de fuga.

Diante dos fatos, pai e filho receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil agora segue investigando o caso para localizar os demais envolvidos e a arma utilizada no crime.

