Um jovem de 19 anos, identificado como Kássio Raylan dos Santos, de 19 anos, foi preso em flagrante delito no Bairro José Hassem, após arrombar uma casa para praticar furto, por volta das 13h30 desta quarta-feira, dia 20.

Segundo foi apurado, o comando do 5º Batalhão da PM do Alto Acre, recebeu um informe via Siosp (190), de que estava acontecendo uma violação de residência e que o suspeito ainda se encontrava no local. Foi quando uma guarnição se deslocou até o Bairro.

Foi quando souberam por uma testemunha, que o proprietário estaria viajando e o acusado foi visto por moradores em plena luz do dia, arrombando a porta e a janela da casa. Mesmo sendo alertado, fez ameaças dizendo que seria de um grupo criminoso e estava ali para o seu ‘corre’, gíria usada por ladrões para dizer que tem uma meta a ser cumprida e fez ameaças.

Com a chegada da guarnição, o jovem tentou fugir, mas seguido e foi localizado na sua casa onde tentou se esconder. A desculpa passada pelo acusado, seria que estava a procura de um cano compatível para fazer uma arma, já que a original teria vendido para comparsas do grupo criminoso.

Kássio foi levado para a delegacia, onde seria ouvido pelo delegado do Município, onde poderá responder por violação domiciliar, ameaças, porte de arma de fogo (simulacro), entre outro delitos previstos no Código Penal.

