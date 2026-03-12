Extra
Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no bairro Marcos Galvão II, em Brasiléia
Durante a ação, policiais apreenderam cerca de 650 gramas de maconha e materiais usados no preparo da droga
Uma ação da Polícia Militar do Acre resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (12), no bairro Marcos Galvão II, em Brasiléia.
De acordo com informações policiais, a ocorrência foi registrada por equipes do Grupamento de Operações e Comando (GOC) e da Rádio Patrulha do 5º Batalhão da Polícia Militar durante patrulhamento na Rua Raimundo Arcanjo.
Durante a abordagem, os militares localizaram substâncias entorpecentes análogas à maconha dentro de uma lancheira e em recipientes próximos ao suspeito. A quantidade total apreendida foi estimada em aproximadamente 650 gramas.
No local também foram encontrados diversos cigarros artesanais já preparados com a droga, além de outros parcialmente consumidos. Os policiais ainda apreenderam porções embaladas, invólucros e materiais utilizados para o preparo e possível comercialização do entorpecente.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais, onde ficou à disposição da Justiça.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA – AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2025 – COMPRAS.GOV 90020/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia torna público que, a partir do dia 13/03/2026, no site https://www.gov.br/compras/pt-br estará recebendo propostas para o Pregão Eletrônico nº 90020/2025 (UASG 980105), para Aquisição de equipamentos de informática, tecnologia e comunicação, conforme Termo de Referência.
A sessão de abertura ocorrerá em 26/03/2026, às 09:30 horas (Brasília), no mesmo site.
As características, especificações e demais requisitos estão descritos no Edital e seus anexos, à disposição nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, https://www.brasileia.ac.gov.br/ e https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail: [email protected].
Brasiléia/AC, 11 de março de 2026.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
IMAC realiza atendimento para regularização ambiental de produtores rurais no Alto Acre
Ação em Brasiléia atende colonos com áreas embargadas e orienta sobre acesso a crédito rural
O presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMA), André Hassem, destacou as ações que estão sendo realizadas na regional do Alto Acre para atender produtores rurais que enfrentam problemas relacionados a embargos ambientais.
Durante entrevista ao jornal oaltoacre.com, Hassem explicou que equipes do IMA, em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Acre (Sema), estão realizando atendimentos nesta quinta-feira (12) e sexta-feira (13) no município de Brasiléia.
Segundo ele, a iniciativa busca atender mais de 300 colonos da região, principalmente aqueles que possuem propriedades com embargo ambiental e precisam regularizar a situação para voltar a ter acesso a linhas de crédito e financiamentos.
De acordo com o presidente do IMAC, os produtores podem realizar o pedido de regularização ambiental e assinar o chamado termo de compromisso ambiental, etapa necessária para que a área possa ser analisada e posteriormente desembargada.
“O produtor que está com sua propriedade embargada não consegue acessar crédito ou financiamento nas instituições bancárias. Nosso objetivo é justamente ajudar essas famílias a regularizar a situação para que possam voltar a produzir e buscar apoio financeiro”, explicou.
Hassem também ressaltou que muitos dos embargos registrados na região foram feitos de forma remota por órgãos federais, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e que o SIMA e a Secretaria de Meio Ambiente são os órgãos responsáveis no estado pelo processo de regularização.
Durante o atendimento, as equipes técnicas também orientam os produtores sobre programas de recuperação ambiental e alternativas de produção sustentável, como o cultivo de café e outras culturas agrícolas.
Após a etapa realizada em Brasiléia, o atendimento deverá ser levado também para outros municípios da regional do Alto Acre, como Assis Brasil e Xapuri, ampliando o acesso dos produtores rurais aos serviços de regularização ambiental no estado.
VEJA VÍDEO REPORTAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA – AVISOS E PUBLICAÇÕES
MUNICÍPIO DE BRASILÉIA
AVISOS E PUBLICAÇÕES
AVISO DE REABERTURA COM CONTAGEM DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2025 – COMPRAS.GOV 90025/2025
Comunicamos a reabertura de prazo do PREGÃO ELETRÔNICO N° 90025/2025 (UASG 980105), publicada no D.O.U nº 25 de 05/02/2026.
Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar.
Entrega das Propostas: a partir de 11/03/2026 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 25/03/2026, às 09h30 (horário de Brasília) no site
www.comprasnet.gov.br.
As características, especificações e demais requisitos estão descritos no Edital e seus anexos, à disposição nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, https://www.brasileia.ac.gov.br/ e https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail: [email protected]
Brasiléia/AC, 11 de março de 2026.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
MUNICÍPIO DE BRASILÉIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2026 – COMPRAS.GOV 90001/2026
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de combustíveis automotivos, para abastecimento da frota e de equipamentos da Prefeitura Municipal de Brasiléia/AC.
Data da Abertura: 24 de março de 2026, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 12/03/2026 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br, Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 11 de março de 2026.
André Schwalbe Gadelha
Pregoeiro
