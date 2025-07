A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, participou neste sábado, 5, da comemoração do aniversário do vereador Diego Paulista, presidente da Câmara Municipal de Capixaba e reeleito em 2024 pelo Progressistas.

Mailza tem intensificado suas aparições políticas no interior do estado, com o objetivo de reforçar a presença do Governo do Acre e também com olhar voltado para 2026. No âmbito do PP e dos partidos da base, ela é considerada a candidata natural para a sucessão do governador Gladson Cameli.

Durante o evento, a vice-governadora destacou a importância do parlamentar. “Diego é uma forte liderança municipal, uma ponte importante entre o nosso governo e a população. Estou aqui para reafirmar nosso compromisso com o diálogo e o fortalecimento das parcerias que contribuem para o desenvolvimento do estado, meu amigo. Também trago as saudações do governador Gladson de feliz aniversário”, afirmou.

Estavam presentes também os deputados estaduais Tadeu Hassem (Republicanos) e e Whendy Lima (União Brasil), ambos apoiadores da candidatura da vice-governadora.

A presença de Mailza reforça sua proximidade com a população e está alinhada com a orientação do governador Gladson Cameli, ambos Progressistas, em intensificar o diálogo pelo estado para consolidar uma aliança robusta em torno da continuidade do projeto de desenvolvimento do Acre.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários