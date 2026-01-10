Geral
Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Sena Madureira
Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam, na tarde da última terça-feira, 8, um homem pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência e resistência à prisão, em Sena Madureira. A ocorrência foi atendida pela equipe do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO).
A guarnição recebeu informações de que um suspeito faria o transporte de entorpecentes em uma motocicleta. Após diligências, a equipe localizou o indivíduo e deu ordem de parada. O suspeito, no entanto, desobedeceu e tentou fugir, abandonando uma sacola com pasta base de cocaína, distribuída em 30 pacotes.
A fuga continuou até o Rio Yaco, onde o homem tentou escapar a nado, mas foi capturado e preso em flagrante pelos policiais militares e uma agente da Polícia Civil que também integrava a operação.
O homem confessou ter recebido o entorpecente de outro indivíduo, e receberia R$ 50 pelo transporte da droga. O criminoso que o contratou é apontado como uma das lideranças de uma facção criminosa na região.
PM apreende drogas durante patrulhamento em Sena Madureira
A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 8º Batalhão, apreendeu entorpecentes durante patrulhamento realizado na manhã desta sexta-feira, 9, no bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira.
A equipe do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva realizava rondas pela Rua Professor Pedro Eugênio quando avistou um homem transitando em via pública. Os militares já tinham conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo pelo crime de tráfico de drogas.
Ao receber ordem de parada, o suspeito desobedeceu e empreendeu fuga, pulando quintais e tomando rumo desconhecido. Durante a evasão, os policiais visualizaram o momento em que ele dispensou uma sacola.
A sacola foi localizada e, em seu interior, foram encontrados aproximadamente 758 gramas de maconha, além de sete trouxinhas de substância esbranquiçada semelhante à cocaína. Todo o material foi apreendido. Foram realizadas diligências na tentativa de localizar o suspeito, porém, até o encerramento da ocorrência, ele não foi encontrado.
Diante dos fatos, os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.
Homem é esfaqueado e fica em estado gravíssimo em Sena Madureira
Antônio José Souza dos Santos, de 35 anos, conhecido como “Gegê”, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde deste sábado (10), nas proximidades do Porto do Zé Pato, na região central do município de Sena Madureira, no interior do Acre.
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por pelo menos duas perfurações de faca na região abdominal, sofrendo ferimentos de extrema gravidade que deixaram as vísceras expostas. Populares que presenciaram a agressão prestaram os primeiros socorros e conduziram Gegê ao Hospital João Câncio Fernandes.
Após avaliação médica, devido à gravidade do quadro clínico, foi determinada a transferência imediata da vítima para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde gravíssimo.
Policiais militares do 8º Batalhão foram acionados e iniciaram diligências logo após a ocorrência. O suspeito foi localizado, preso em flagrante e encaminhado à Delegacia-Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, onde foram adotados os procedimentos legais.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a motivação e as circunstâncias do crime.
PM recupera objetos furtados após incêndio criminoso no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco
Policiais militares do 2º Batalhão recuperaram diversos objetos furtados durante um incêndio criminoso ocorrido no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco, após denúncias feitas por moradores na noite dos fatos. A ação teria sido praticada por integrantes da organização criminosa conhecida como “Bonde dos 13”.
De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo e preventivo no Segundo Distrito após receber dados sobre recentes confrontos entre facções criminosas na região. Durante a ação, moradores relataram que criminosos haviam expulsado os residentes de uma casa, subtraído todos os bens do imóvel e, em seguida, ateado fogo na residência.
Segundo informações colhidas de forma anônima, cerca de oito indivíduos participaram da ação criminosa. Entre os suspeitos, alguns estariam utilizando tornozeleira eletrônica, o que indica que, mesmo beneficiados pela Justiça, continuam envolvidos em crimes na capital. Os envolvidos já seriam conhecidos das forças de segurança e estariam ligados a crimes contra o patrimônio e contra a vida.
Após o crime, os objetos furtados teriam sido levados para os bairros Cidade do Povo ou Belo Jardim I. Com base nessas informações, os militares intensificaram as diligências e localizaram os bens em uma residência abandonada situada no final da Rua Pereirinha, nas proximidades da Rua das Árvores, no bairro Belo Jardim I.
No local, os policiais constataram que o imóvel estava desabitado e com acesso facilitado, devido à ausência de fechadura em uma das portas. No interior da casa foram encontrados diversos objetos provenientes do furto.
Uma das vítimas foi contatada por chamada de vídeo e reconheceu todos os bens como sendo de sua propriedade. Diante disso, os objetos foram apreendidos e encaminhados à 3ª Regional de Polícia Civil, onde foram apresentados para os procedimentos legais e posterior devolução aos legítimos proprietários.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
