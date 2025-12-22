Polícia Militar prende homem por roubo a posto de combustível em Rio Branco

A Polícia Militar do Acre, por meio do 1º Batalhão, prendeu um jovem de 18 anos, suspeito de cometer um roubo a um posto de combustíveis localizado na Avenida Nações Unidas, no bairro Bosque, em Rio Branco, na madrugada deste domingo, 22.

A guarnição foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após denúncia de que um indivíduo havia subtraído dinheiro de um estabelecimento comercial, utilizando arma de fogo. Durante o deslocamento, os policiais localizaram o suspeito nas proximidades do local, no momento em que tentava se evadir.

Testemunhas que se encontravam na área confirmaram que o indivíduo havia acabado de praticar o roubo. Durante a abordagem e busca pessoal, os militares encontraram com o suspeito um revólver calibre .22, contendo uma munição intacta, além de uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.