Uma ação rápida da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na prisão de um homem de 27 anos e na recuperação de uma motocicleta roubada na noite desta quarta-feira, 17, em Rio Branco. O crime havia ocorrido na região do 2º Distrito e o veículo foi localizado no bairro Calafate.

A motocicleta possuía sistema de rastreamento, que indicou a localização. Equipes do 1º Batalhão se deslocaram ao ponto indicado e encontraram o suspeito, que tentou se esconder em uma residência. Com ele, foram localizados objetos reconhecidos pela vítima como usados no momento do crime.

A vítima relatou que foi abordada quando conduzia a motocicleta, acompanhada de seu filho de 8 anos. Durante a ação, o assaltante apontou uma arma de fogo contra a criança, ameaçando a integridade dos dois. O suspeito levou a motocicleta e também o celular da vítima, que não foi recuperado.

O homem preso já possui diversas passagens pela polícia por crimes contra o patrimônio e, inclusive, havia sido detido recentemente em outra ocorrência envolvendo receptação de veículo roubado. Ele foi encaminhado à delegacia para os devidos procedimentos.