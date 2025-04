Polícia Militar prende homem e recupera notebooks furtados em ação rápida no centro de Cruzeiro do Sul

Ação rápida das guarnições recupera objetos e suspeito é levado à delegacia; vítimas, que haviam chegado de Rio Branco, terão pertences restituídos

Um homem em situação de rua foi preso em flagrante na manhã deste sábado (5) após furtar mochilas com notebooks e pertences pessoais de um veículo estacionado em frente a um supermercado no centro de Cruzeiro do Sul. O crime ocorreu enquanto as vítimas, que haviam chegado recentemente de Rio Branco, estavam no local tomando café.

O suspeito agiu rapidamente, aproveitando a distração dos donos do carro, abriu a porta e fugiu com os objetos. Imediatamente acionada, a Polícia Militar montou um cerco tático no bairro Lagoa, com apoio da Rádio Patrulha, Policiamento Ambiental e Policiamento de Trânsito, conseguindo localizar e prender o acusado.

Todos os itens furtados foram recuperados e serão devolvidos às vítimas. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

