Polícia Militar prende homem e apreende drogas enterradas no quintal de residência em Tarauacá
Ação do 7º Batalhão no bairro Senador Pompeu ocorreu após denúncias de tráfico; suspeito, que já era monitorado pela justiça, foi encaminhado à delegacia
A Polícia Militar do 7º Batalhão prendeu um homem e apreendeu uma quantidade significativa de drogas durante ação realizada no bairro Senador Pompeu, em Tarauacá. A operação foi deflagrada após a corporação receber denúncias de que o suspeito estaria comercializando entorpecentes em sua própria residência.
Ao chegarem ao local, os policiais surpreenderam vários indivíduos que fugiram do local. O proprietário da casa foi localizado, identificou-se e autorizou a entrada da equipe policial. Com o apoio de um cão farejador, os militares localizaram a droga que estava enterrada no quintal e escondida dentro da residência.
O suspeito, que já era monitorado pela Justiça, foi conduzido à delegacia de Tarauacá para os procedimentos cabíveis. Todo o material apreendido foi entregue à Polícia Civil para investigações e continuidade do processo legal.
Quaest: 57% acham que Brasil está indo na direção errada; 36%, na certa
Por CNN
Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (20) aponta que 57% dos entrevistados acreditam que o Brasil está indo na direção errada. Os que pensam que está na certa representam 36%.
Os que não sabem ou não responderam somam 7%.
As opiniões não sofreram grandes alterações em relação à última pesquisa, realizada em julho deste ano. Na época, os que responderam que o país segue na direção errada somam 58%, em uma variação de um ponto percentual quando comparada a hoje.
Já os que disseram que o Brasil avança na direção correta totalizavam 34% na época, dois pontos percentuais a menos do que os atuais 36%.
Os que não sabem ou não responderam saíram de 8% para 7%.
Ao longo da série histórica, os números passaram a mudar este ano no mês de maio, quando a opinião de que o Brasil ia na direção errada era compartilhada por 61%, e passou a diminuir posteriormente. Na mesma época, a direção certa marcava 32%, e passou a subir nas próximas pesquisas de julho e agosto.
O levantamento ouviu 2.004 pessoas presencialmente entre 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O Brasil está indo na direção certa ou na direção errada?
Errada: 57% (58% em julho)
Certa: 36% (34% em julho)
Não sabe/não respondeu: 7% (8% em julho)
Colisão entre motocicletas deixa três feridos no bairro Vila Acre, em Rio Branco
Uma das vítimas sofreu trauma na cabeça; condutor sem CNH foi levado à delegacia
Na noite desta terça-feira (19), um acidente envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas no km 9 da Rodovia AC-40, em frente à Casa de Carne Boi Verde, no bairro Vila Acre, em Rio Branco.
Segundo informações, Alda da Silva Rodrigues, de 45 anos, conduzia uma Honda/CG 160 Fan de cor cinza e levava como passageira Ketly Rodrigues Marinho, de 22 anos, no sentido centro/bairro. Ao tentar acessar o pátio de um posto de combustível, fez uma conversão à esquerda e acabou colidindo frontalmente com uma Honda/CG Titan preta, pilotada por Francisco Pedro Silva do Nascimento, que seguia no sentido contrário.
Com o impacto, os três foram arremessados ao chão e sofreram ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou duas ambulâncias ao local.
Alda apresentava sangramento na boca, laceração no lábio inferior e múltiplas escoriações, enquanto Ketly sofreu perda momentânea de consciência, trauma na cabeça e dores na perna direita. Ambas foram levadas ao setor de traumatologia do Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanecem em estado estável. Já Francisco sofreu escoriações no braço direito e no pé esquerdo, recebeu atendimento médico e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), pois não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
De acordo com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), a motocicleta de Francisco foi apreendida por estar com licenciamento em atraso. A perícia técnica não conseguiu realizar os levantamentos no local, já que os veículos haviam sido removidos antes da chegada da equipe.
Jovem de 19 anos é agredido com ripas de madeira após discussão no bairro da Paz, em Rio Branco
Vítima sofreu luxação no ombro e ferimentos nas pernas; Polícia Civil investigará o caso
João Vitor Pereira dos Santos, de 19 anos, foi agredido na noite desta terça-feira (19), na Rua Valdomiro Lopes, no bairro da Paz, em Rio Branco, após uma discussão com colegas em situação de rua. A vítima também foi ameaçada de morte caso retornasse ao bairro.
Testemunhas relataram que João Vitor, usuário de entorpecentes, discutiu com dois amigos por causa de uma carteira de cigarro. Durante o conflito, os suspeitos se armaram com ripas de madeira e desferiram vários golpes contra ele, provocando uma luxação no ombro e ferimentos nas pernas. Para escapar, o jovem correu e conseguiu se abrigar em uma pequena igreja evangélica instalada em um imóvel residencial.
Os agressores fugiram após o ataque. Morador da própria comunidade, João foi socorrido por familiares, acionados por populares que presenciaram a cena. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável.
A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas não localizou os suspeitos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
