Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 1º Batalhão (1º BPM), a prender um homem e apreender um adolescente por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na noite desta segunda-feira, 3, no bairro Aeroporto Velho. A ocorrência foi registrada na Delegacia Central de Flagrantes (Defla).

A guarnição recebeu informações de que dois indivíduos ligados a uma facção criminosa estariam armados e comercializando entorpecentes na Rua Xapuri, intimidando moradores. A denúncia ainda relatava que o maior de idade utilizava o adolescente para auxiliá-lo no tráfico, orientando-o a assumir a posse das drogas em caso de abordagem policial. O local já era conhecido das forças de segurança pela intensa movimentação e por apreensões anteriores.

Ao chegar ao endereço informado, a equipe localizou os dois suspeitos. Ao perceber a presença policial, um deles, de 25 anos, arremessou uma mochila para o interior de um quintal vizinho. Após a abordagem e a verificação do material descartado, foram encontrados certa quantidade de skunk droga conhecida como “super maconha”, uma arma de fogo artesanal calibre .28, municiada com dois cartuchos, além de um celular e objetos pessoais.

O homem, que já possui passagens por tentativa de homicídio, furto e roubo, recebeu voz de prisão, enquanto o adolescente foi apreendido. Ambos foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes para os procedimentos legais cabíveis.