Geral
Polícia Militar prende homem e apreende adolescente por tráfico e porte ilegal de arma em Rio Branco
Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 1º Batalhão (1º BPM), a prender um homem e apreender um adolescente por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na noite desta segunda-feira, 3, no bairro Aeroporto Velho. A ocorrência foi registrada na Delegacia Central de Flagrantes (Defla).
A guarnição recebeu informações de que dois indivíduos ligados a uma facção criminosa estariam armados e comercializando entorpecentes na Rua Xapuri, intimidando moradores. A denúncia ainda relatava que o maior de idade utilizava o adolescente para auxiliá-lo no tráfico, orientando-o a assumir a posse das drogas em caso de abordagem policial. O local já era conhecido das forças de segurança pela intensa movimentação e por apreensões anteriores.
Ao chegar ao endereço informado, a equipe localizou os dois suspeitos. Ao perceber a presença policial, um deles, de 25 anos, arremessou uma mochila para o interior de um quintal vizinho. Após a abordagem e a verificação do material descartado, foram encontrados certa quantidade de skunk droga conhecida como “super maconha”, uma arma de fogo artesanal calibre .28, municiada com dois cartuchos, além de um celular e objetos pessoais.
O homem, que já possui passagens por tentativa de homicídio, furto e roubo, recebeu voz de prisão, enquanto o adolescente foi apreendido. Ambos foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes para os procedimentos legais cabíveis.
Comentários
Geral
Justiça aceita denúncia e torna réu acusado de executar ex-militar do Exército em Rio Branco
Hicaro Bruno Borges de Lima vai responder por homicídio, dupla tentativa de assassinato, cárcere privado e envolvimento com facção criminosa
A Justiça do Acre aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual (MPAC) e tornou réu o detento Hicaro Bruno Borges de Lima, acusado de executar a tiros o ex-militar do Exército Brasileiro Talisson Baltazar do Nascimento.
A decisão é do juiz Fábio Farias, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, que considerou haver provas suficientes de materialidade e indícios de autoria. Em trecho da decisão, o magistrado destacou que os elementos colhidos na fase investigatória — como depoimentos e laudos periciais — confirmam a existência do crime e a provável participação do acusado.
Hicaro Bruno foi preso no último dia 7, no bairro 15, durante ação de investigadores da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Segundo a denúncia, o crime ocorreu na madrugada de 23 de junho deste ano, quando o acusado, pilotando uma motocicleta, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Talisson Baltazar em frente a uma tabacaria na Rua Minas Gerais, em Rio Branco.
Além da vítima fatal, outras pessoas foram atingidas pelos tiros e socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O réu responderá por homicídio qualificado, duas tentativas de homicídio, cárcere privado e integração a organização criminosa. A partir de agora, a defesa de Hicaro Bruno tem dez dias para apresentar resposta à acusação.
Comentários
Geral
Suposto mandante do assassinato de Yara Paulino participa de acareação com investigador
Audiência conduzida pela juíza Hellen Oliveira marca reta final da instrução penal do caso que chocou Rio Branco
A instrução penal que apura o assassinato da jovem Yara Paulino está em fase de conclusão. Na terça-feira, 4, a 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar realizou mais uma audiência do processo, sob condução da juíza Hellen Oliveira.
Durante a sessão, ocorreu uma acareação entre o réu Francisco Gleidson de Souza Nunes, conhecido como Neném, apontado como um dos supostos mandantes do crime, e um investigador da Delegacia de Homicídios que atuou nas investigações. O objetivo, segundo a defesa, foi esclarecer divergências entre os depoimentos prestados pelo agente e pelo acusado.
Com todos os nove réus já interrogados, o próximo passo do processo será a apresentação das alegações finais por parte da acusação e da defesa. Somente após essa etapa a Justiça decidirá se os acusados serão levados a júri popular.
Foram denunciados por tortura, participação em organização criminosa e homicídio qualificado: Leiliane Alves da Silva, Maria Liberdade da Silva Siqueira Chaves, José Gabriel Lima do Nascimento, Mizael Bezerra Freire, Ismael Bezerra, Patrícia de Castro da Silva, Francisco Gleidson de Souza Nunes (Neném), Janderson Duque de Barros e Gabriel Souza Sales.
A vítima, Yara Paulino, foi espancada até a morte em via pública, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em março deste ano, após boatos de que teria assassinado a própria filha, uma bebê de apenas três meses. O crime causou grande comoção em Rio Branco.
Comentários
Geral
Após novo incidente com ônibus da Ricco, líder do prefeito na Câmara de Rio Branco diz que licitação deve sair até dezembro
Um novo episódio envolvendo a precariedade do transporte coletivo em Rio Branco — desta vez, o rompimento do eixo traseiro de um ônibus da empresa Ricco Transportes no Segundo Distrito — reacendeu o debate sobre a urgência da licitação do sistema. O vereador Márcio Mustafá (PSDB), líder do governo na Câmara Municipal, afirmou nesta terça-feira (4) que o processo está em fase final e deve ser concluído até o fim de 2025.
Segundo o parlamentar, a licitação depende apenas de ajustes técnicos, como a finalização do termo de referência, para ser oficialmente lançada. “Estive na semana passada com o chefe da Casa Civil, Valtim José, para tratar da licitação. Já está nos trâmites, faltando apenas alguns ajustes, mas vai rodar. Essa licitação vai sair este ano ainda”, garantiu.
Mustafá reconheceu que a situação do transporte público tem se agravado, com falhas mecânicas recorrentes e riscos à segurança dos passageiros. “Se dependesse dos vereadores, essa licitação já teria saído. Mas dependemos também da Prefeitura e da Comissão Permanente de Licitação (CPL), que ainda precisa concluir o termo de referência. A empresa atual presta um serviço ruim e coloca em risco a população, isso é verdade”, declarou.
O vereador reforçou que a Casa Civil assegurou o andamento do processo e demonstrou expectativa de que o edital seja publicado ainda este ano. “A Casa Civil já deu a resposta de que a licitação vai sair. Agora o que esperamos é que realmente saia. Estamos dentro das quatro linhas, aguardando o trâmite da Prefeitura”, concluiu.
Enquanto isso, a Ricco Transportes continua operando em regime emergencial — uma condição que já se estende por quase três anos.
Você precisa fazer login para comentar.