Polícia Militar prende homem com pistola 9mm em Rio Branco

Suspeito foi detido no bairro Belo Jardim I após denúncia de cidadão

Rio Branco, AC – A Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu, na noite de domingo (22), um homem por porte ilegal de arma de fogo no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco. Com o suspeito, foi apreendida uma pistola Taurus TS9, calibre 9mm, carregada com 18 munições intactas, além de um canivete.

A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado pela equipe do grupo Tático do 2º Batalhão. Os policiais foram informados por um cidadão sobre a presença de um homem armado em um posto de lavagem próximo ao local. Com base nas características fornecidas pelo denunciante, os militares identificaram rapidamente o suspeito.

Ao se aproximarem, os policiais notaram o nervosismo do indivíduo, que tentou ocultar o volume da arma na cintura. Durante a revista, foi encontrada a pistola com uma bala na câmara e 17 munições no carregador, além do canivete em seu poder.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para as providências legais.

