Polícia Militar prende homem com mais de 2 kg de maconha ao tentar transportar droga de Rio Branco para Fe

Veículo Yamaha/Lander 250 foi encontrado em área de mata no Bairro Miritizal Novo e devolvido ao proprietário com apoio da guarnição do 6° Batalhão

Nesta terça-feira (18/02), a Guarnição de Rádio Patrulha do 6° Batalhão da Polícia Militar realizou a recuperação de uma motocicleta Yamaha/Lander 250, de cor vermelha, que havia sido roubada em Cruzeiro do Sul. O veículo foi localizado nas proximidades de uma área de mata no Bairro Miritizal Novo, durante ações de patrulhamento e investigação.

Após a identificação da motocicleta, os policiais militares entraram em contato com o proprietário, que foi até o local para receber o veículo. A rápida atuação da PM garantiu a restituição do bem e reforçou a importância do trabalho de prevenção e combate ao crime na região.

A recuperação de veículos roubados é uma das prioridades da Polícia Militar, que tem intensificado as operações para coibir furtos e roubos em Cruzeiro do Sul e outras cidades do estado. A ação desta terça-feira demonstra a eficiência das estratégias adotadas pela corporação, que incluem patrulhamento ostensivo e integração com a comunidade.

O proprietário da motocicleta agradeceu o apoio dos policiais e destacou a importância do trabalho da PM para a segurança pública. A população tem sido incentivada a colaborar com informações que possam auxiliar nas investigações e no combate à criminalidade.

