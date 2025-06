Polícia Militar prende homem armado e frustra possível ataque no Cidade do Povo, em Rio Branco

Com foco na formação de professores da rede pública, o projeto “Todos contra o Aedes aegypti” chega a Sena Madureira nesta terça-feira, 3, encerrando a etapa de capacitações presenciais de professores realizadas em 10 municípios do Acre. A iniciativa, promovida pelo Instituto Sapien em parceria com o Ministério da Saúde e apoio do Governo do Estado, busca fortalecer o papel das escolas na prevenção às arboviroses pela conscientização e diminuir a proliferação do vetor.

Os educadores participarão de oficinas pedagógicas voltadas à aplicação do conteúdo do projeto em sala de aula com atividades que envolvem jogos virtuais, cartilhas educativas, vídeos, aplicação de estratégias de combate e uso de tecnologia de realidade aumentada para dar interatividade no ensino aos alunos na próxima fase. A proposta é integrar o combate ao mosquito à rotina escolar de forma interdisciplinar e alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Além dos materiais impressos, os professores receberão acesso à plataforma online que oferecerá suporte técnico e pedagógico contínuo, ampliando as possibilidades de trabalho com os alunos e acompanhando o desenvolvimento do progresso de cada um deles. A ação aposta na valorização do educador como agente essencial na formação de uma nova geração de pessoas conscientes sobre os riscos do Aedes e empenhadas no combate efetivo da dengue, zika e chikungunya.

O projeto também prevê a realização de gincanas e concursos culturais com premiação em dinheiro nas escolas contempladas. Os interessados podem obter mais informações sobre a iniciativa do Instituto Sapien e do Ministério da Saúde por meio do endereço eletrônico www.todoscontraoaedesaegypti.com.br ou no Instagram pelo perfil @todoscontraoaedesaegypti.

