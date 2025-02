Polícia Militar prende homem armado dentro de farmácia em Cruzeiro do Sul

Durante abordagem, policiais encontraram revólver calibre 22 e maconha com o suspeito, que vestia roupas atípicas para o clima da região. Ação evitou possível assalto ao estabelecimento

Em uma ação rápida e eficiente, a Rádio Patrulha do 6° Batalhão da Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira, um indivíduo que estava no interior de uma farmácia em Cruzeiro do Sul portando uma arma de fogo e drogas. Durante o patrulhamento de rotina, os policiais militares notaram que o homem vestia roupas atípicas para o clima da região, o que despertou suspeitas.

Ao realizar a abordagem, os militares encontraram, de posse do suspeito, um revólver calibre 22 de fabricação estrangeira e três trouxinhas de maconha. Diante das evidências, o homem foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Ele será apresentado ao Poder Judiciário por meio da Audiência de Custódia.

A ação da Polícia Militar evitou um possível roubo ao estabelecimento comercial e garantiu a segurança de funcionários e clientes que estavam no local. A corporação tem reforçado o patrulhamento ostensivo na região para coibir crimes e garantir a ordem pública.

A prisão reforça a importância da atuação preventiva da PM e do apoio da comunidade no combate à criminalidade. A população é incentivada a continuar colaborando com informações que possam auxiliar no trabalho policial.

