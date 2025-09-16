Polícia Militar prende homem armado com revólver em Manoel Urbano

Na manhã desta segunda-feira, 15, a Polícia Militar prendeu um homem em Manoel Urbano após ser flagrado portando um revólver calibre .38 em via pública, no bairro Antônio Dias.

A guarnição recebeu uma denúncia de que um indivíduo estaria armado em frente a um comércio local. Ao chegar ao endereço indicado, os militares encontraram o suspeito segurando a arma no terreno da antiga Guasco. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir e jogou o revólver desmuniciado na Rua Novo Destino.

Durante a abordagem, foi constatado que o indivíduo apresentava sinais de estar sob efeito de entorpecentes e resistiu à prisão. Com o suspeito foram apreendidos o revólver calibre .38, cinco munições intactas. O material e o autor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano para os devidos procedimentos legais.

