Polícia Militar prende foragido com mandados abertos e apreende arma e drogas em Cruzeiro do Sul

Imagens divulgadas pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP) na manhã desta terça-feira (15), mostram o momento em que Diego Luiz Gois Passo, suspeito de atropelar a assessora jurídica Juliana Chaar Marçal, de 36 anos, foi preso em uma ação do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), num Posto de Fiscalização localizado no km 97 da BR-317.

Segundo informações da SEJUSP, dois indivíduos se aproximaram da equipe policial no posto de fiscalização, informando que Diego Gois estava se entregando e que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. A confirmação do mandado foi feita rapidamente por meio de consultas aos sistemas policiais, e o suspeito recebeu voz de prisão. Durante todo o procedimento, a integridade física e os direitos constitucionais de Gois foram respeitados, conforme relatado pelas autoridades.

O Coronel Assis dos Santos, coordenador do GEFRON, explicou como foi a captura. “Foi o resultado de uma ação continuada. No sábado, ele conseguiu furar uma operação policial no Bujari, mas todas as equipes continuaram no terreno, especialmente o Gefron na área rural. Foi feito um entendimento com o advogado para que ele cessasse essa fuga e se entregasse para uma equipe policial. Ele foi entregue aqui na base do Gefron, e a partir das primeiras horas da manhã foi feita essa captura”, disse.

Imagens divulgadas mostram Diego Luiz Gois Passo sendo colocado em uma viatura policial após a rendição.

