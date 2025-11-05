Polícia Militar prende ex-detento armado com escopeta em residência na Cidade do Povo

Homem monitorado por tornozeleira eletrônica havia deixado o sistema prisional há oito meses e foi flagrado com arma de fogo durante patrulhamento

Uma ação rápida do Tático do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de Gustavo Menezes dos Santos, de 25 anos, ex-detento e monitorado pela Justiça, na noite desta segunda-feira (3), no conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. Ele foi flagrado portando uma escopeta calibre 20 com duas munições intactas dentro de uma residência localizada na quadra 22.

Segundo informações da polícia, os militares realizavam patrulhamento de rotina quando receberam denúncia de que uma casa em frente à quadra 22, próxima a uma praça frequentada por crianças, estaria sendo usada como ponto de consumo e venda de drogas.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou vários indivíduos fazendo uso de entorpecentes na frente e dentro da residência. Durante a revista, os policiais localizaram a escopeta sobre uma mesa. O responsável pela arma foi identificado como Gustavo, que cumpriu sete anos de internação por homicídio, cometido quando ainda era menor de idade, e havia deixado o sistema prisional há cerca de oito meses.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma e as munições apreendidas, para os procedimentos de praxe.

