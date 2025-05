Polícia Militar prende dupla e apreende 90 kg de drogas em ramal da Transacreana

Dois traficantes foram presos em flagrante por equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) durante uma operação conjunta das companhias COE e CPCães, na zona rural de Rio Branco, na noite deste domingo, 18. A ação, realizada no Ramal do Riozinho, na região da Transacreana, resultou na apreensão de aproximadamente 90 quilos de cocaína.

A operação teve início após informações indicarem que o ramal era utilizado como rota para o tráfico de drogas. Durante o patrulhamento, os policiais da COE abordaram uma motocicleta coberta de lama, o que chamou a atenção, já que o trecho estava seco e em boas condições de tráfego. O veículo, sem placa, transportava um volume suspeito na garupa.

Na abordagem, os militares encontraram 30 tabletes de cocaína, totalizando pouco mais de 30 quilos do entorpecente. O condutor recebeu voz de prisão no local e, após consulta nos sistemas, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por tráfico de drogas. O homem também revelou que parte da carga já havia sido entregue a um comparsa, que estaria com o restante da droga em um carro.

Com apoio da equipe da CPCães, os policiais iniciaram buscas na região e, com a ajuda de frequentadores do local, localizaram o veículo suspeito no estacionamento do clube Piracema. Um dos banhistas, que correspondia à descrição do suspeito, foi abordado e confessou ser o condutor do carro.

Durante a varredura com o cão farejador, os militares localizaram mais 59 tabletes da mesma substância, totalizando aproximadamente 59 quilos, escondidos no porta-malas do veículo. O segundo suspeito também foi preso em flagrante.

Os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com os 90 quilos de entorpecente apreendidos e os veículos utilizados no transporte da droga.

