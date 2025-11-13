Polícia Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Sena Madureira

Policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar prenderam, durante patrulhamento na tarde desta quarta-feira, 12, dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, em Sena Madureira. A ação resultou na apreensão de mais de um quilo de maconha e diversos materiais ligados à comercialização de entorpecentes.

A equipe tinha informações sobre dois indivíduos apontados como integrantes de uma facção criminosa local, que estariam utilizando uma residência na Rua Piauí como ponto de venda de drogas. O local já havia sido alvo de denúncias anteriores feitas por moradores.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais perceberam um som em volume alto tocando músicas que exaltavam o crime organizado e notaram o comportamento suspeito de pessoas que estavam na casa. Durante a aproximação, um dos suspeitos arremessou um objeto pela janela. O pacote foi recuperado pelos militares e continha aproximadamente 1,030 kg de maconha.

Na revista realizada dentro da residência, os policiais encontraram materiais usados para embalar drogas, como papel filme, linha e potes de creatina, além de dois cadernos com anotações referentes à venda de entorpecentes. Também foram apreendidos três aparelhos celulares, um deles pertencente a um adolescente conduzido à delegacia no dia anterior, além de R$ 804 em dinheiro.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. No local também estava uma adolescente de 15 anos, que foi conduzida à delegacia para os procedimentos legais e acionamento do responsável.

Mais drogas encontradas

Horas após a prisão, a Polícia Militar retornou ao local após receber novas informações de populares indicando que ainda havia drogas enterradas na parte de trás da residência. Durante buscas no terreno, os policiais encontraram um vaso vermelho com 25 pacotes de uma substância esbranquiçada, com odor e características de pasta à base de cocaína, totalizando 232 gramas.

O entorpecente foi apreendido e apresentado à Delegacia de Polícia Civil, reforçando as suspeitas de que a casa era utilizada como ponto de armazenamento e distribuição de drogas. A PM informou que o novo material será incluído nas investigações que já apuram a atuação dos dois suspeitos presos anteriormente.

As drogas estavam enterradas no terreno. Foto: cedida

