Polícia Militar prende dois homens com armas e drogas em operação no bairro Amapá

Duas pistolas 9mm, cocaína e crack foram apreendidos após denúncia sobre ponto de encontro de faccionados no loteamento Praia do Amapá

Dois indivíduos foram presos pela Polícia Militar do Acre (PMAC) na tarde deste sábado (15), no bairro Amapá, em Rio Branco. Os suspeitos estavam portando duas pistolas 9mm e substâncias entorpecentes, incluindo cocaína e crack. A ação ocorreu próximo ao ramal Holiday, no loteamento Praia do Amapá, durante uma operação do grupamento tático do 2° Batalhão da PMAC (2º BPM).

A operação faz parte de um conjunto de ações de combate ao crime organizado, intensificadas em bairros e regiões onde a incidência de ocorrências envolvendo facções rivais tem sido frequente. De acordo com a PMAC, uma denúncia anônima levou os militares até uma residência que estaria sendo usada como ponto de encontro de faccionados.

“Os moradores teriam sido expulsos da casa, que foi tomada por indivíduos ligados ao crime organizado. Ao chegarmos ao local, avistamos um homem com as características descritas na denúncia. Quando tentamos abordá-lo, ele sacou uma arma, jogou-a no chão e fugiu para dentro da casa”, relatou um dos policiais envolvidos na operação.

A equipe realizou um cerco tático e conseguiu abordar o suspeito e outro indivíduo, que estava monitorado por tornozeleira eletrônica. Durante a revista, foram encontradas duas pistolas 9mm, uma delas dentro de uma bolsa, além de 46 invólucros de cocaína e 37 pedras de crack.

Os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com as armas e as drogas apreendidas. As pistolas estavam carregadas, com 15 e 12 munições em cada carregador.

A operação reforça o compromisso da PMAC em combater o crime organizado e garantir a segurança da população. As investigações continuam para identificar possíveis ligações dos presos com facções criminosas e outros crimes na região.

