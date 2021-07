Polícia Militar prende casal que tentava levar carro roubado em Senador Guiomard para o lado boliviano

Um casal foi preso na noite deste sábado (16) na BR 317, quando tentavam chegar na fronteira do Acre com um veículo modelo Chevrolet/Onix, placas NTX 1435, roubado no município de Senador Guiomard, no período da tarde.

F. F. J. de 21 anos, juntamente com M. D. F. P. de 34 anos, que já tem passagem pela justiça pelo crime de tráfico e teria uma audiência de instrução e julgamento no início do mês de agosto, foram abordados pelas equipes da Polícia Militar, GEFRON e Polícia Civil já no km 8 da BR 317, próximo a Epitaciolândia.

Segundo foi apurado com os acusados, eles teriam invadido a casa e imobilizado o proprietário que foi amarrado, para em seguida roubar o veículo e alguns pertences, inclusive o celular que se encontrava dentro de uma bolsa. O carro seria vendido na cidade de Cobija, no lado boliviano, ou trocado por drogas.

Contaram que a vítima foi monitorada pelos mesmos durante alguns dias, afim de saber de sua rotina até praticarem o crime. O jovem e a mulher foram conduzidos para a celas da delegacia, onde iriam esperar o delegado de plantão e o terceiro envolvido está sendo procurado­­.

O proprietário deverá se deslocar até Epitaciolândia para ter seu veículo de volta. O caso será encaminhado ao judiciário para os procedimentos de praxe.