Polícia Militar localiza veículo roubado de família na estrada do Quixadá
Uma família foi feita refém manhã de quarta-feira, 06, em sua residência na Estrada do Quixadá, após ser rendida por quatro criminosos armados. O crime aconteceu por volta das 5h, quando uma moradora foi surpreendida ao estender roupas no varal. Ela, seu marido e a filha, foram imobilizados e mantidos em cárcere por cerca de 30 minutos.
Durante a ação, os assaltantes roubaram diversos pertences da casa e agrediram os moradores. Após a fuga dos criminosos, a família conseguiu se libertar e acionou a Polícia Militar.
Com informações do COPOM de que os suspeitos estariam em um veículo FIAT/STRADA de cor prata, a polícia iniciou as buscas. Os suspeitos foram avistados, mas conseguiram fugir durante a tentativa de abordagem.
O veículo foi localizado abandonado na Estrada Jarbas Passarinho, e a Perícia Criminal foi acionada para o local. Durante os trabalhos periciais, foi encontrado um aparelho celular de um dos criminosos e uma carabina.
A família compareceu ao local e reconheceu o veículo roubado. Após os procedimentos, o carro foi encaminhado à Delegacia Especializada (DEIC), para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.
Modernização na Segurança ganha investimento de R$ 2,8 milhões para fortalecer PM e Bombeiros com novos veículos blindados e prédios reformados
Com investimento total de R$ 2.877.266, o governador do Acre, Gladson Camelí, cumpriu agenda voltada ao fortalecimento da Segurança Pública, com a assinatura de ordens de serviço para a reforma do 1º Batalhão da Polícia Militar e do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, além da entrega de seis viaturas blindadas. Os recursos foram distribuídos em R$ 418.577,24 para a PM, R$ 2.091.600 para os novos carros e R$ 367.089,36 para os Bombeiros.
As medidas ampliam a estrutura das corporações e contribuem diretamente para a melhoria dos serviços prestados à população. No 1º Batalhão da Polícia Militar, a reforma tem como objetivo garantir a segurança estrutural do imóvel, assegurar o pleno funcionamento das instalações e adequá-las às normas técnicas e de segurança vigentes. A intervenção é considerada essencial para evitar a interrupção das atividades operacionais, oferecendo melhores condições de trabalho aos militares e atendimento mais eficaz à população.
Além de anunciar a reforma, o governador Gladson Camelí entregou seis caminhonetes blindadas à PM, adquiridas por meio de emenda parlamentar do deputado Roberto Duarte. Os novos veículos, equipados com tecnologias modernas, devem reforçar o enfrentamento às organizações criminosas, aumentar a percepção de segurança nas ruas e proteger os agentes que atuam na linha de frente da Segurança Pública.
“Ressalto que esta é a segunda entrega de viaturas blindadas na nossa gestão, o que traduz o nosso compromisso com a vida dos policiais do nosso estado, e, dessa forma, vamos melhorar as condições dos nossos profissionais de segurança e garantir a paz para as famílias acreanas. Então, tenho tranquilidade e orgulho de poder chegar aqui e afirmar que nem um outro governo investiu tanto na segurança como o nosso. Em breve resumo, renovamos os agentes contratados em todas as nossas corporações: militar, civil, penitenciária e bombeiros”, pontuou Camelí.
No 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, a reforma busca conter o avanço da deterioração da estrutura física da unidade, que coloca em risco tanto o patrimônio público quanto a segurança de servidores e usuários. A obra é considerada urgente, especialmente diante da aproximação do período crítico de estiagem, quando há aumento expressivo nas ocorrências de incêndios florestais.
A unidade desempenha papel estratégico nas ações emergenciais da capital, atuando no combate a incêndios urbanos e florestais, além de operações de salvamento e resgate. Para garantir a eficiência desses serviços, são indispensáveis condições estruturais adequadas, ambiente funcional e prontidão operacional.
Diante desse cenário, o governo estadual considera a contratação das reformas como medida essencial e inadiável, alinhada aos princípios da administração pública e ao compromisso com o interesse coletivo. O objetivo é assegurar a continuidade, segurança e qualidade dos serviços prestados à sociedade acreana.
“Investimos em novos equipamentos modernos, inteligência estratégica, por meio de cursos de formação e viaturas novas, aviões, helicópteros e embarcações, e estamos conseguindo revitalizar praticamente todos os espaços físicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Investimentos que melhoraram as condições de trabalho dos nossos agentes e que, consequentemente, reforçaram a segurança do povo do Acre que precisa de paz para produzir”, reforça o governador.
Valorização
O subcomandante-geral da PM, coronel Kleison Albuquerque, destacou que o reforço operacional é essencial para que a população perceba, de forma concreta, os efeitos dessas ações.
“A redução dos índices da criminalidade é o produto direto dessas ações. Além de várias capacitações, temos os equipamentos essenciais. Nós temos investido em armamento, em viaturas, em outros meios, em tecnologia, e isso impacta diretamente sim, porque temos excelentes policiais, homens e mulheres, mas eles precisam dos meios, e o investimento vem para isso: alinhar a nossa vontade de fazer com a capacidade operacional”, destacou.
Representando o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, o corregedor-geral coronel Otoni Miranda reforçou que os anúncios voltados à Segurança demonstram a valorização do governo aos servidores e o respeito à população.
“Essa reforma era um anseio de nossa tropa. Isso demonstra a valorização do governo do Estado para com a nossa tropa, para com o serviço público. E nós estamos bastante satisfeitos com essa ação do governo, que resulta em uma maior qualidade de serviço, uma prestação melhor aos habitantes dessa região que o batalhão atende”, pontua.
Engrenagem Econômica
Todas as ordens de serviço foram assinadas por meio do Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda (PEC/GER-AC), que garante o movimento da economia entre as pequenas empresas do estado.
Criado pelo governador Gladson Camelí para incentivar pequenos empresários e impulsionar a retomada da economia local, o programa prioriza a participação de micro e pequenas empresas nas licitações públicas voltadas para obras de construção civil no Acre.
O secretário estadual de Obras, Ítalo Lopes, enfatizou a importância dessa iniciativa para a geração de emprego e renda.
“Esse projeto tem algo muito bonito, porque busca contratar pequenas empresas para fazer essas intervenções. Então, é para aquele construtor que muitas vezes acaba sendo contratado como um terceirizado de uma outra empresa maior para atuar. Isso naturalmente diminui a margem dele de lucro e causa um certo achatamento dentro do mercado. Essas empresas não precisam ser subcontratadas de ninguém. Elas têm a oportunidade de ter um contrato delas mesmas, então, isso naturalmente traz uma margem de lucro e garante cidadania para quem está produzindo, para quem está trabalhando. O mercado está aquecido, as empresas estão todas trabalhando, as obras estruturantes têm avançado e as pequenas obras também”, destacou.
Armando Fonseca, empresário e representante da classe, frisou a importância e o impacto desse projeto.
“Quero agradecer ao governador e ao secretário, que tem recebido bem as empresas, empresários. Esse projeto foi criado por contratação direta, em chamamento público, e gera emprego e renda. Queria que todos pudessem aplaudir nossos administradores”, pontuou.
Acre tem a Carteira Nacional de Habilitação mais cara do Norte
O Acre registra o maior custo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entre os estados da região Norte, com valor médio de R$ 3.906,60 para a categoria AB (moto e carro), segundo levantamento do Instituto Nexus.
No ranking nacional, o estado aparece como o 6º mais caro do país, atrás apenas do Rio Grande do Sul, que lidera o ranking de CNHs mais caras do país com custo médio de R$4.951,35, para a categoria AB (moto e carro), seguido do Mato Grosso do Sul, (R$4.477,95); da Bahia (R$ 4.120,75), de Minas Gerais (R$ 3 968,15) e de Santa Catarina, o valor é de R$3. 906,90.
Segundo o Ministério dos Transportes, o valor alto impacta diretamente no acesso à habilitação. Na região Norte, 64% da população ainda não possui CNH, e no Nordeste esse número chega a 71%.
O custo elevado é apontado como o principal entrave. Em todo o país, 32% dos brasileiros dizem que ainda não se habilitaram por falta de condições financeiras.
A pesquisa “Perfil do Condutor Brasileiro”, realizada pelo Instituto Nexus, também revelou que 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação.
Entre os que ganham até um salário mínimo, 81% não são habilitados, o que evidencia a exclusão de uma parcela significativa da população do sistema formal de condução.
Quase metade dos condutores não habilitados (49%) afirmam que o preço é o motivo de não regularizarem a situação. Além disso, 80% dos entrevistados consideram o valor da CNH caro ou muito caro e 66% dizem que o preço não condiz com a qualidade do serviço oferecido.
Adolescente é perseguido e apreendido com droga em Cruzeiro do Sul
A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul apreendeu, no início da noite dessa terça-feira, 5, no bairro da Cobal, um adolescente de 17 anos e o adulto Kauan Pires Lima com maconha e cocaína. De motocicleta, eles fugiram da abordagem policial e foram capturados após perseguição da equipe Giro da PM.
A dupla estava em uma moto e quando avistou a equipe policial, em patrulhamento ostensivo, mudou o sentido e acelerou dando início a um acompanhamento. Foram acionados os sinais luminosos e sonoros da viatura, e diversas ordens de parada foram dadas, todas desobedecidas pelo condutor da moto . “Durante a fuga, os indivíduos conduziram a motocicleta de forma perigosa, em alta velocidade, colocando em risco a vida de outros motoristas e pedestres, conduzindo inclusive na contramão da via”, citou a PM.
Após a abordagem, na busca pessoal, foram encontrados no bolso de Kauan 8 invólucros de cocaína. No bolso do menor havia 7 invólucros de de maconha. Eles confirmaram que iriam traficar a droga e foram conduzidos à Delegacia Geral de Polícia Civil.
