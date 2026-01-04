Conecte-se conosco

Polícia Militar localiza motocicleta roubada em Rio Branco

Publicado

48 minutos atrás

em

Veículo havia sido furtado no dia 2 de janeiro e foi encontrado abandonado com a chave na ignição

Uma motocicleta com registro de furto/roubo foi recuperada pela Polícia Militar na tarde deste sábado (03), no bairro Triângulo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações do Grupamento Tático do 2º Batalhão, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo pela Rua Padre José quando avistou uma motocicleta abandonada em via pública, com a chave ainda na ignição, o que levantou suspeita por parte dos policiais.

Após consulta aos sistemas oficiais, foi constatado que o veículo possuía registro de furto/roubo datado de 2 de janeiro de 2026. Diante da confirmação, a motocicleta foi recolhida e encaminhada à Delegacia Regional do 2º Distrito, no bairro Cidade do Povo, onde foram adotadas as providências legais para posterior restituição ao proprietário.

A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento seguem intensificadas na região, com o objetivo de coibir crimes patrimoniais e aumentar a sensação de segurança da população.

Mulher sofre queda e traumatismo leve após escorregar na piscina do Clube dos Bombeiros em Rio Branco

Publicado

42 minutos atrás

em

4 de janeiro de 2026

Por

Hérica Amaral, 52 anos, luxou o punho e bateu a cabeça no piso; foi socorrida pelo Samu e levada ao Pronto-Socorro em estado estável

Durante a queda, a mulher apoiou a mão esquerda no chão, sofrendo uma luxação no punho, além de bater a cabeça no piso, o que resultou em um traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza leve. Foto: captada 

Hérica Amaral Gomes, de 52 anos, ficou ferida após escorregar na beira da piscina e cair na tarde deste domingo (4) no Clube do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Estrada do Panorama, no bairro Panorama, em Rio Branco. De acordo com testemunhas, ela estava se divertindo com amigos quando escorregou, apoiou a mão esquerda no chão — sofrendo uma luxação no punho — e bateu a cabeça, resultando em traumatismo cranioencefálico leve.

O salva-vidas do local prestou os primeiros atendimentos e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado realizou o socorro e encaminhou Hérica ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável. O caso não apresenta gravidade, mas reforça a necessidade de atenção em áreas úmidas e de lazer coletivo.

Hérica A. Gomes, ficou ferida após escorregar na beira de uma piscina e cair no Clube do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Estrada do Panorama, no bairro Panorama, região do São Francisco, em Rio Branco. Foto: captada 

Homem com 17 passagens é preso por furto na Vila Natalina do governo em Rio Branco

Publicado

48 minutos atrás

em

4 de janeiro de 2026

Por

Kelson Alves Lustosa foi abordado portando armas brancas e furtando capacete; histórico inclui crimes variados

Após a identificação, foi verificado que o homem possui 17 passagens pela polícia, por diversos crimes. Foto: captada 

Um homem identificado como Kelson Alves Lustosa foi detido no domingo (4) após ser flagrado cometendo furto na Vila Natalina do governo, montada em frente ao Palácio do Governo, em Rio Branco. Durante a abordagem, agentes de segurança constataram que o suspeito portava armas brancas e estava furtando um capacete no local.

Após a identificação, foi verificado que Kelson possui 17 passagens pela polícia, por diversos crimes. Ele foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais. O caso reforça a necessidade de vigilância constante em eventos públicos de grande fluxo, especialmente durante as comemorações de fim de ano.

Estudante de medicina se fere após perder controle de carro e bater em árvore na AC-40, em Rio Branco

Publicado

53 minutos atrás

em

4 de janeiro de 2026

Por

Maria Clara Ferraz, 20 anos, sofreu traumatismo craniano leve; frascos de bebida foram encontrados no veículo. Ela foi socorrida e levada ao PS em estado estável

Após a retirada do carro, foram encontrados frascos de bebidas alcoólicas no interior do veículo. Foto: captada 

Uma estudante de medicina de 20 anos ficou ferida após se envolver em um acidente na madrugada deste domingo (4) na rodovia AC-40, na altura da curva do Itucumã, no Segundo Distrito de Rio Branco. Maria Clara Ferraz dirigia um Chevrolet Celta vermelho quando perdeu o controle da direção ao entrar na curva, saiu da pista, atravessou o canteiro central e colidiu contra uma árvore.

Com o impacto, a jovem sofreu traumatismo cranioencefálico leve e teria ficado presa às ferragens. Após o resgate, foram encontrados frascos de bebidas alcoólicas dentro do veículo. Populares acionaram o Samu, os Bombeiros e a Polícia Militar de Trânsito. Maria Clara foi imobilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável.

A perícia isolou a área para investigação, e o carro foi removido por guincho. O caso segue sob apuração.

