Na madrugada desta sexta-feira, 29, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 1º Batalhão, localizou uma motocicleta com restrição de roubo/furto no bairro Bosque, em Rio Branco.

A guarnição foi acionada via COPOM para atender a ocorrência de veículo abandonado na Rua Luzanira Gomes, em frente à Escola Samuel Barreira. No local, a equipe encontrou a proprietária do veículo e a motocicleta Honda CG 160 Titan, de cor cinza, estacionada na calçada.

Após consulta no sistema, foi confirmado que a moto havia sido furtada dias antes. O veículo estava sem placa, sem painel, sem chave e apresentava várias peças trocadas, impossibilitando seu funcionamento.

Diante da constatação, foi acionado um guincho e a motocicleta foi encaminhada para a Delegacia da Cidade do Povo, onde ficaram sob responsabilidade da Polícia Civil para os devidos procedimentos.