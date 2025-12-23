Polícia Militar leva alegria do Natal a crianças de Sena Madureira com ação itinerante

O espírito natalino tomou conta das ruas de Sena Madureira, interior do Acre, nesta segunda-feira, 22, com a realização do projeto Natal Itinerante, promovido pela Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 8º Batalhão. A ação solidária levou sorrisos, esperança e momentos de acolhimento a cerca de 400 crianças em situação de vulnerabilidade social no município.

Vestidos a caráter e acompanhados do Papai Noel militar, os policiais percorreram os principais bairros da cidade ao som de canções natalinas. Durante o trajeto, foram distribuídos presentes e gestos de carinho, transformando o dia em uma experiência marcante para as crianças e suas famílias. A iniciativa foi encerrada com uma apresentação na Praça 25 de Setembro, reunindo a comunidade em um clima de celebração, alegria e união.

O capitão Fábio Diniz, comandante do 8º Batalhão, destacou que a ação vai além da entrega de lembranças. “Esse tipo de iniciativa aproxima a Polícia Militar da comunidade e fortalece laços de confiança. O Natal Itinerante é uma forma de mostrar que a polícia também está presente para cuidar, acolher e compartilhar momentos de alegria, especialmente com as crianças, que representam o futuro da nossa sociedade”, afirmou.

O Natal Itinerante foi possível graças à colaboração de policiais militares, empresários locais e amigos da instituição, reforçando que a solidariedade e o cuidado com o próximo são valores capazes de transformar realidades e fortalecer o espírito comunitário, sobretudo neste período natalino.

Foto: cedida

