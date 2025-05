Policia Militar já recuperou mais de 20 veículos furtados em Brasiléia nos últimos 3 meses

Durante abordagens realizadas pelo policiamento de trânsito da Polícia Militar do 5º Batalhão de Brasiléia, na Avenida Marinho Montes, no dia 29/04/2025, próximo à entrada do bairro Francisco José Peixoto, na cidade de Brasiléia, foi abordado um senhor que conduzia uma motocicleta da marca Kingo, de cor preta, com placa boliviana. Foi solicitada sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o documento da motocicleta; entretanto, o condutor não possuía os documentos do veículo. Diante disso, foi realizada uma verificação por meio do número do chassi, constatando-se uma restrição de roubo/furto na cidade de Cobija, Bolívia.

No dia 30/04/2025, durante novas abordagens na Avenida Internacional, em Epitaciolândia, uma senhora foi abordada conduzindo uma motocicleta Kingo, também de cor preta, sem portar os documentos do veículo. Após consulta ao chassi, novamente foi constatada a restrição de roubo/furto na cidade de Cobija, Bolívia.

Já no dia de hoje, 01/05/2025, durante abordagens na Avenida Santos Dumont, no município de Epitaciolândia, um jovem que trafegava pela via retornou na contramão ao avistar a blitz, parando atrás de um carro. Diante da atitude suspeita, os policiais se dirigiram até o local, solicitaram sua CNH e os documentos da motocicleta. O condutor afirmou não ser habilitado, mas apresentou o documento do veículo. Após a verificação dos dados e consulta ao chassi, também foi constatada a restrição de roubo/furto na cidade de Cobija, Bolívia.

Com as ações do policiamento de trânsito da Polícia Militar do 5º Batalhão de Brasiléia, já foram recuperadas 31 motocicletas e 1 carro com restrições de roubo/furto nas cidades de Epitaciolândia e Brasiléia: 9 recuperações ocorreram nos cinco últimos meses de 2024 e 23 no ano de 2025.

Graças a essas ações, 32 pessoas que haviam sido vítimas de furto ou roubo conseguiram reaver seus bens, muitas vezes adquiridos com esforço ao longo de anos.

