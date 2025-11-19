Polícia Militar integra Operação RENOE no Acre

Ação do BOPE apreende cocaína, maconha, crack e materiais do tráfico; suspeito admitiu vender drogas pelo Instagram.

Dando continuidade à Operação Duas Dobras, o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) prendeu três homens por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (18), durante patrulhamento da equipe ROTAM Alfa 04 no bairro Eldorado, em Rio Branco. A ação foi comandada pelo estagiário ROTAM 16.

A guarnição recebeu a denúncia de uma testemunha ocular informando que três indivíduos estariam comercializando entorpecentes na Rua Lourenço Lopes. Ao chegarem ao endereço, um dos suspeitos tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Durante a abordagem, os policiais encontraram invólucros de maconha com ele.

Os outros dois envolvidos foram localizados em seguida e, de forma espontânea, confessaram que vendiam drogas no local. Os suspeitos foram identificados como Jesimar Freitas de Lima, 20 anos; Eduardo Oliveira Lima, 20 anos; e Wendel Souza Albuquerque, 21 anos.

Na varredura realizada na área, os militares apreenderam 106 pinos de cocaína pura, 54 porções de maconha, um tijolo de maconha pesando 1,030 kg, 173 pedras de crack, 231 invólucros de maconha, além de cerca de R$ 60, uma balança de precisão e materiais para embalagem.

Na delegacia, Jesimar afirmou que utilizava suas redes sociais, especialmente o Instagram, para vender entorpecentes, alegando não ter outra fonte de renda.

Diante da situação, o BOPE acionou apoio do 3º Batalhão para conduzir os três suspeitos à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), junto com toda a droga e materiais apreendidos. O caso segue sob investigação.

