Polícia Militar inicia Operação Papai Noel 2025

Com o objetivo de garantir mais tranquilidade a quem vai às compras e circula pelos centros comerciais do estado, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da Diretoria Operacional (Dirop), deu início nesta segunda-feira, 1º de dezembro, à tradicional Operação Papai Noel.

A ação, voltada para a prevenção e o combate a crimes durante o período natalino, reforçará o policiamento em áreas centrais e comerciais da capital e do interior. Para ampliar a presença ostensiva, a PMAC empregará militares do serviço administrativo e acionará efetivo em “segunda folga”, assegurando maior cobertura durante o fluxo intenso de pessoas.

A operação será executada em duas fases. A primeira segue até o dia 14 de dezembro, com policiamento reforçado pela manhã e à tarde. A segunda etapa inicia no dia 15 e vai até 2 de janeiro de 2026, ampliando o emprego de equipes também no período noturno.

Nesta edição, o policiamento será estendido às zonas rurais da capital e do interior, por meio da Patrulha Rural. Outro diferencial deste ano será a participação da Banda de Música da PMAC, que realizará apresentações com repertório natalino em diversos pontos da cidade, promovendo aproximação com a comunidade e o espírito festivo da época.

A comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata Freitas, destacou o compromisso da corporação em garantir um ambiente seguro para a população. “Queremos que todos aproveitem o período natalino com tranquilidade. No ano passado, registramos uma redução expressiva nos índices de roubo e furto, e nossa meta é diminuir ainda mais essas ocorrências com o policiamento ostensivo. Ao mesmo tempo, buscamos levar alegria à sociedade por meio das apresentações da nossa Banda de Música”, afirmou.

Com o aumento da circulação de pessoas e valores — impulsionado pelo pagamento do 13º salário e pelas tradicionais visitas às decorações natalinas —, equipes da PMAC serão posicionadas em pontos estratégicos durante todo o período festivo, garantindo mais segurança e apoio à população.

