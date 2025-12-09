Geral
Polícia Militar impede furto à agência bancária de Senador Guiomard
Na madrugada desta segunda-feira, 9 de dezembro, policiais militares da 1ª Companhia do 4º BPM, em Senador Guiomard, frustraram a ação de um grupo criminoso que pretendia violar a agência do Sicredi localizada no centro da cidade.
A guarnição recebeu apoio de equipes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), o que possibilitou uma rápida intervenção e a prisão de quatro suspeitos, sendo dois deles naturais do estado do Mato Grosso.
Durante a abordagem, os militares localizaram no interior do veículo utilizado pelo grupo diversas ferramentas e materiais empregados para arrombamentos, como mochilas, cordas, alicates de pressão, luvas, máscaras e rolos de papel laminado, entre outros instrumentos.
Os detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard e apresentados à autoridade policial, que dará continuidade às investigações.
Homem preso por violência doméstica volta a ser detido um dia depois após tentar roubar casa em Cruzeiro do Sul
Irionilson Paula Faustino, de 29 anos, que havia sido preso no domingo (7) por violência doméstica, voltou a ser detido na noite dessa segunda-feira (8) após tentar roubar uma residência em Cruzeiro do Sul, no bairro Boca da Alemanha.
De acordo com a Polícia Militar, Irionilson agia acompanhado de um comparsa. A dupla tentou entrar na casa, mas fugiu sem levar nada após ser atacada pelo cachorro da família. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do imóvel.
Após o crime, Irionilson foi localizado em via pública no bairro Aeroporto Velho, onde foi reconhecido pelas imagens e preso novamente pelos policiais.
Preso um dia antes por agredir a ex-esposa
No domingo, Irionilson já havia sido conduzido à Delegacia de Polícia Civil por lesão corporal e violência doméstica contra a ex-esposa. A mulher relatou que, após o término do relacionamento, foi até a residência do casal buscar seus pertences e acabou agredida por ele com socos e pontapés. Ela apresentou hematomas e escoriações pelo corpo.
Irionilson, por outro lado, alegou que estava dormindo quando a ex-companheira chegou de madrugada, “totalmente drogada”, segundo sua versão, e que a agressão ocorreu durante uma luta corporal após a mulher invadir o imóvel.
A Polícia Militar constatou os ferimentos na vítima e deu voz de prisão a Irionilson, que foi levado para a delegacia. Menos de 24 horas depois, ele voltou a ser preso, agora por tentativa de roubo.
Troca de tiros com a PM resulta em quatro detidos e três armas apreendidas no Belo Jardim II
Uma ação conjunta entre guarnições do Grupamento Tático e de Rádiopatrulha do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na apreensão de três armas de fogo, dois coletes balísticos, munições de diversos calibres, bem como na captura de quatro suspeitos. O fato se deu entre a noite de segunda, 8, e a manhã desta terça-feira, 9, no bairro Belo Jardim II, localizado no segundo distrito de Rio Branco.
Com conhecimento da área, onde, nos últimos dias, vem ocorrendo intensa disputa territorial entre facções criminosas, inclusive com incidência de tiroteios e circulação de grupos armados, as guarnições de área intensificaram o patrulhamento na região. Ao realizarem buscas no ramal da Zezé, os policiais militares se depararam com dois indivíduos que, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga, efetuando disparos contra a equipe, o que deu início a uma troca de tiros. Um dos indivíduos foi detido, portando 24 munições calibre .40.
Ao seguirem o trajeto percorrido pelo outro suspeito, a equipe encontrou um revólver cal. 38, marca Rossi, com cinco munições. Com o apoio da guarnição de radiopatrulha, o grupamento adentrou em uma área de mata, momento em que visualizou quatro homens armados na área externa de uma residência. Dois deles fugiram do local e os outros dois se esconderam no interior da casa. A guarnição realizou a entrada tática no imóvel e localizou os dois envolvidos escondidos em cômodos distintos. No local, foram encontrados dois coletes balísticos, além de duas munições calibre 9mm, um aparelho celular, marca Iphone, e quatro câmeras de vigilância.
Um dos homens sofreu lesões durante a fuga e recebeu atendimento médico na Upa do Segundo Distrito, antes de ser encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com os demais detidos, entre eles, um adolescente de 14 anos, e dois indivíduos apontados como chefes do bando. Todos foram conduzidos por associação criminosa e posse irregular de acessórios de arma de fogo.
Ainda após os trâmites na delegacia, já por volta das 6h da manhã, a guarnição deslocou-se novamente ao local onde se deu a ocorrência, para uma busca mais minuciosa, tendo em vista a baixa luminosidade durante a primeira incursão. Durante as novas buscas, a equipe policial conseguiu localizar uma carabina calibre.556 com um carregador contendo 27 munições e uma espingarda calibre. 12 com quatro munições, as quais foram entregues na Defla, para que a autoridade policial desse continuidade aos devidos procedimentos legais.
Patrulha Maria da Penha reativa ação itinerante e lança o projeto “Vozes da Floresta” para fortalecer proteção às mulheres acreanas
Os municípios de Tarauacá e Feijó, que registram as maiores taxas de feminicídio consumado e tentado no Acre, recebem uma importante mobilização dentro dos 21 das de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A iniciativa marca a retomada da Patrulha Maria da Penha (PMP) Itinerante e o lançamento da Patrulha Maria da Penha “Vozes da Floresta”, força criada para ampliar o alcance das ações de proteção às mulheres em áreas rurais, ribeirinhas e povos originários, historicamente pouco alcançadas pelas políticas públicas. As atividades ocorrerão entre os dias 7 e 12 de dezembro.
A programação contempla palestras em escolas urbanas e rurais, ações educativas, panfletagem na área comercial e visitas diretamente às comunidades indígenas e ribeirinhas do Acurauá e Gregório. A presença itinerante reforça uma atuação preventiva, humanizada e integrada, aproximando o poder público de quem mais precisa.
Para a senhora Efisa Fernandes, moradora do seringal Tocantins, na comunidade Acurauá, a Polícia Militar levou conhecimento e prevenção às mulheres da região. “A nossa comunidade precisava ouvir essa orientação. Viemos aqui para aprender um pouco sobre a violência doméstica, como se prevenir e onde buscar ajuda. Agora vou ficar mais atenta aos sinais e tomar os cuidados necessários para não me tornar mais uma vítima”, disse.
Com apoio do Gefron/Sejusp, a missão busca levar informação, conscientização, acolhimento e segurança às mulheres e meninas em todos os territórios, reafirmando o compromisso do Estado de garantir que nenhuma acreana fique para trás, independentemente da distância ou das barreiras de acesso.
A “Vozes da Floresta” nasce como um chamado para que cada mulher, onde quer que esteja, saiba que não está sozinha e que a rede de proteção chegará até ela. Para a coordenadora estadual da PMP, tenente-coronel Cristiane Soares, a iniciativa amplia a proteção à mulher acreana. “Essa ação é um chamado para que toda mulher do Acre saiba que não está sozinha. Onde houver uma mulher em situação de vulnerabilidade, lá estaremos, seja na cidade, na zona rural ou no coração da floresta. Nossa missão é garantir proteção, acolhimento e esperança para cada uma delas”, afirmou.
Além da atuação direta nas comunidades do Acre, a ação também contempla panfletagem na área comercial dos municípios, com o objetivo de ampliar a visibilidade do projeto e promove maior alcance de mulheres. Nos dias 10 e 11, o projeto também chegará ao município de Feijó, ofertando palestras nas escolas e também na aldeia indígena Paroá.
