Polícia Militar impede dupla execução e salva jovem baleado no Segundo Distrito de Rio Branco
Uma ação rápida de policiais militares do 2º Batalhão evitou uma dupla execução e salvou a vida de José Werlison Dantas Andrini, de 19 anos, que foi baleado na perna e arrastado por criminosos armados junto com um adolescente de 15 anos, na tarde desta sexta-feira (17), no bairro Rosalinda, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo COPOM após denúncias de que um grupo de homens estaria levando duas pessoas para uma área de mata com a intenção de matá-las. Ao chegarem ao local indicado, os policiais flagraram o adolescente R.R.S., de 15 anos, sendo segurado por vários indivíduos. Com a chegada da viatura, os suspeitos fugiram em direção à mata, sendo possível capturar apenas um deles, identificado pelas iniciais C.A.A.S., de 17 anos.
O adolescente contou aos policiais que outra vítima — José Werlison — havia conseguido escapar, mesmo ferido por um tiro. As equipes iniciaram buscas pela região e localizaram o rapaz em uma farmácia na Avenida Principal do bairro Santo Afonso, com um disparo na coxa esquerda.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o jovem, que foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável.
Conforme o relato do adolescente, ele e José haviam ido ao centro da cidade tentar vender um relógio. No retorno, enquanto estavam em um ônibus, foram interceptados por C.A.A.S. e outros homens, que os acusaram de integrar a facção criminosa Bonde dos 13 e de planejar roubos na região.
Após as acusações, o grupo — armado com facas, um facão e uma arma de fogo — retirou as vítimas do coletivo e as levou até uma área de mata, onde pretendia aplicar uma “punição”.
O adolescente apreendido alegou à polícia que agiu após receber informações da tia de que os dois jovens estariam no ônibus para cometer assaltos, negando que a intenção fosse executá-los.
Diante dos fatos, o suspeito foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi colocado à disposição da Justiça.
A Polícia Militar segue realizando buscas para localizar os demais envolvidos na tentativa de execução.
Tudo Viagem
Garanta passagens aéreas de Rio Branco por R$ 736, ida e volta
As companhias incluíram os voos do Acre no feirão de passagens aéreas deste final de semana. O menor valor está disponível na promoção da Gol com voos diretos da capital acreana para Cruzeiro do Sul por apenas R$ 736 (ida e volta). Acesse aqui essa promoção.
Quem está em Cruzeiro do Sul poderá viajar para Rio Branco pagando pelas passagens aéreas o valor de R$ 812. Outro destaque da Gol é da capital acreana para Manaus: passagens aéreas por R$ 834. (Confira detalhes na imagem abaixo). A Gol oferece voos sem escalas entre as duas cidades capitais às terças e quintas-feiras.
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Manaus por R$ 834 (ida e volta)
Promoção para Belo Horizonte
Na promoção da Azul tem voo direto de Rio Branco para Belo Horizonte (Confins) por R$ 1.181 (ida e volta). Confira no final deste post mais promoções. Neste final de semana as agências de turismo estão vendendo pacotes de vagens com descontos especiais e com a opção de parcelamento em 10 vezes sem juros.
As promoções são para viagens ainda neste ano. Todas as passagens estão com as taxas de embarques inclusas. As ofertas valem para compras até às 8 horas de segunda-feira (20/10).
Diferença salarial entre professores efetivos e temporários no Acre é de 14,6%, mostra estudo
Um levantamento do movimento Todos Pela Educação e do Movimento Profissão Docente (MPD), divulgado pelo perfil Brasil em Mapas nesta quinta-feira, 16, revela que o Acre é um dos estados com menor disparidade salarial entre professores efetivos e temporários no país. Segundo os dados, a diferença é de 14,6%, o que coloca o estado em posição relativamente equilibrada no cenário nacional.
De acordo com o estudo, professores temporários acreanos recebem, em média, 14,6% a menos do que os docentes efetivos que exercem a mesma função e cumprem a mesma carga horária. Apesar da diferença, o Acre apresenta um desempenho melhor que a média nacional e está distante das situações mais críticas observadas em outras regiões do país.
O levantamento mostra que Pernambuco lidera o ranking de desigualdade, com temporários ganhando até 58,4% menos do que efetivos. Também figuram entre os estados com maiores discrepâncias Mato Grosso do Sul (51,1%) e Maranhão (43,4%).
Por outro lado, 11 unidades federativas, incluindo Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo, alcançaram equiparação salarial total (0%), indicando políticas estaduais mais igualitárias na valorização docente.
Nível do Rio Acre mantém estabilidade em Rio Branco, informa Defesa Civil
O nível do Rio Acre manteve estabilidade nesta sexta-feira, 17, registrando 2,39 metros às 5h16, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco. O volume de chuva nas últimas 24 horas foi de apenas 0,20 milímetro.
A cota de alerta permanece em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14 metros, índices ainda distantes da realidade atual.
