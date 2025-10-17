Polícia Militar impede dupla execução e salva jovem baleado no Segundo Distrito de Rio Branco

Uma ação rápida de policiais militares do 2º Batalhão evitou uma dupla execução e salvou a vida de José Werlison Dantas Andrini, de 19 anos, que foi baleado na perna e arrastado por criminosos armados junto com um adolescente de 15 anos, na tarde desta sexta-feira (17), no bairro Rosalinda, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo COPOM após denúncias de que um grupo de homens estaria levando duas pessoas para uma área de mata com a intenção de matá-las. Ao chegarem ao local indicado, os policiais flagraram o adolescente R.R.S., de 15 anos, sendo segurado por vários indivíduos. Com a chegada da viatura, os suspeitos fugiram em direção à mata, sendo possível capturar apenas um deles, identificado pelas iniciais C.A.A.S., de 17 anos.

O adolescente contou aos policiais que outra vítima — José Werlison — havia conseguido escapar, mesmo ferido por um tiro. As equipes iniciaram buscas pela região e localizaram o rapaz em uma farmácia na Avenida Principal do bairro Santo Afonso, com um disparo na coxa esquerda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o jovem, que foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável.

Conforme o relato do adolescente, ele e José haviam ido ao centro da cidade tentar vender um relógio. No retorno, enquanto estavam em um ônibus, foram interceptados por C.A.A.S. e outros homens, que os acusaram de integrar a facção criminosa Bonde dos 13 e de planejar roubos na região.

Após as acusações, o grupo — armado com facas, um facão e uma arma de fogo — retirou as vítimas do coletivo e as levou até uma área de mata, onde pretendia aplicar uma “punição”.

O adolescente apreendido alegou à polícia que agiu após receber informações da tia de que os dois jovens estariam no ônibus para cometer assaltos, negando que a intenção fosse executá-los.

Diante dos fatos, o suspeito foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi colocado à disposição da Justiça.

A Polícia Militar segue realizando buscas para localizar os demais envolvidos na tentativa de execução.

Relacionado

Comentários