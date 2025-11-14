Polícia Militar impede ataque em Rio Branco, detém dupla e apreende armas, drogas e munições

A Polícia Militar do Acre (PMAC) frustrou, na madrugada desta sexta-feira, 14, uma ação de traficantes armados no bairro Triângulo, em Rio Branco. Um dos suspeitos morreu após tentar atirar contra um policial durante a abordagem. Outro homem foi preso com armas, munições e entorpecentes.

A equipe do 2º Batalhão realizava patrulhamento na região devido a informações sobre criminosos armados circulando entre os bairros Taquari e Triângulo. O objetivo era evitar novos confrontos entre grupos rivais e proteger a população. Por volta de 1h da manhã, os militares observaram dois homens em atitude suspeita na rua Padre José, em um ponto conhecido de venda de drogas.

Ao perceber a aproximação da viatura, um dos indivíduos atravessou a rua tentando disfarçar. O outro permaneceu parado. De acordo com o tenente-coronel Felipe Russo, comandante do 2º Batalhão, ambos estavam armados.

“A equipe já monitorava a área desde a noite anterior, após denúncias de homens armados circulando entre o Taquari e o Triângulo. A nossa guarnição percebeu que a dupla tentou se reorganizar ao notar a viatura, o que reforçou a necessidade da abordagem rápida para evitar que a situação evoluísse para um confronto maior. Um deles tentava esconder a arma atrás do corpo, enquanto o outro mantinha uma escopeta na cintura”, destacou Russo.

No momento da abordagem, um dos suspeitos jogou a arma no chão e se rendeu. O outro sacou a arma e tentou apontá-la para o policial militar que se aproximava. Diante da agressão iminente, o militar reagiu e efetuou um único disparo, necessário para cessar a ameaça direta. O tiro atingiu o suspeito identificado como Yago Silva e Silva, conhecido como “Sinistro”.

A guarnição acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e isolou a área para os procedimentos periciais. Mesmo com atendimento avançado dentro da ambulância, o criminoso não resistiu e teve o óbito confirmado pelo médico socorrista.

Durante o atendimento, foram encontradas nos bolsos do suspeito três cartuchos intactos calibre .28 e trouxinhas de crack, cocaína e skunk, além da escopeta com a qual ele tentou atirar contra a guarnição. O segundo envolvido foi detido sem ferimentos. Com ele, os policiais apreenderam outra arma de fogo e mais munições. Aos militares, ele afirmou que ambos faziam a segurança do ponto de tráfico.

