Polícia Militar impede ataque em Rio Branco, detém dupla e apreende armas, drogas e munições

Publicado

48 minutos atrás

em

A Polícia Militar do Acre (PMAC) frustrou, na madrugada desta sexta-feira, 14, uma ação de traficantes armados no bairro Triângulo, em Rio Branco. Um dos suspeitos morreu após tentar atirar contra um policial durante a abordagem. Outro homem foi preso com armas, munições e entorpecentes.

A equipe do 2º Batalhão realizava patrulhamento na região devido a informações sobre criminosos armados circulando entre os bairros Taquari e Triângulo. O objetivo era evitar novos confrontos entre grupos rivais e proteger a população. Por volta de 1h da manhã, os militares observaram dois homens em atitude suspeita na rua Padre José, em um ponto conhecido de venda de drogas.

Ao perceber a aproximação da viatura, um dos indivíduos atravessou a rua tentando disfarçar. O outro permaneceu parado. De acordo com o tenente-coronel Felipe Russo, comandante do 2º Batalhão, ambos estavam armados.

“A equipe já monitorava a área desde a noite anterior, após denúncias de homens armados circulando entre o Taquari e o Triângulo. A nossa guarnição percebeu que a dupla tentou se reorganizar ao notar a viatura, o que reforçou a necessidade da abordagem rápida para evitar que a situação evoluísse para um confronto maior. Um deles tentava esconder a arma atrás do corpo, enquanto o outro mantinha uma escopeta na cintura”, destacou Russo.

No momento da abordagem, um dos suspeitos jogou a arma no chão e se rendeu. O outro sacou a arma e tentou apontá-la para o policial militar que se aproximava. Diante da agressão iminente, o militar reagiu e efetuou um único disparo, necessário para cessar a ameaça direta. O tiro atingiu o suspeito identificado como Yago Silva e Silva, conhecido como “Sinistro”.

A guarnição acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e isolou a área para os procedimentos periciais. Mesmo com atendimento avançado dentro da ambulância, o criminoso não resistiu e teve o óbito confirmado pelo médico socorrista.

Durante o atendimento, foram encontradas nos bolsos do suspeito três cartuchos intactos calibre .28 e trouxinhas de crack, cocaína e skunk, além da escopeta com a qual ele tentou atirar contra a guarnição. O segundo envolvido foi detido sem ferimentos. Com ele, os policiais apreenderam outra arma de fogo e mais munições. Aos militares, ele afirmou que ambos faziam a segurança do ponto de tráfico.

Homem é preso após agredir filho de 2 anos e ameaçar família em Cruzeiro do Sul

Publicado

29 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Suspeito, identificado como Esaú, chegou em casa alterado, agrediu a criança e intimidou parentes; Polícia Militar o deteve em flagrante no bairro Saboeiro.

Um homem identificado apenas como Esaú foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira, 13, no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul, após agredir o próprio filho de 2 anos e ameaçar a esposa e demais familiares.

Segundo a denúncia, o suspeito chegou em casa alterado, bateu na criança e ameaçou a companheira, que fugiu com os filhos para a residência dos pais do agressor, onde também estavam outros parentes.

Minutos depois, Esaú apareceu no imóvel bastante exaltado, gritando e exigindo que a esposa saísse para conversar com ele. Diante da recusa da família, passou a proferir ameaças, dizendo que ela “iria pagar” e que a situação “não ficaria assim”.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem em frente à casa, ainda alterado. Após ouvir os relatos das vítimas, os policiais deram voz de prisão ao agressor, que foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Justiça mantém prisão de acusado de matar ex-militar do Exército em Rio Branco

Publicado

31 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Câmara Criminal do TJAC nega habeas corpus a Hícaro Bruno Borges, apontado como autor do assassinato de Talisson Baltazar; defesa alegava falta de provas concretas.

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) negou, na sessão da última quinta-feira, 13, o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Hícaro Bruno Borges de Lima, acusado de matar o ex-militar do Exército brasileiro Talisson Baltazar do Nascimento. O réu também responde por tentativa de homicídio na mesma ocorrência.

No recurso, a defesa alegou que a prisão preventiva foi decretada apenas com base em suspeitas, sem a apresentação de elementos concretos que comprovassem a autoria do crime, o que tornaria a medida desproporcional e ilegal.

Hícaro foi preso no dia 8 do mês passado por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em um apartamento localizado na região do 2º Distrito da capital. A Polícia Civil o aponta como o responsável pela execução de Talisson Baltazar, morto na madrugada de 23 de junho deste ano em frente a uma tabacaria na Rua Minas Gerais, em Rio Branco. Durante a ação criminosa, outra pessoa também foi atingida pelos disparos.

Ao analisar o habeas corpus, o relator do processo, desembargador Francisco Djalma, afirmou que não há, neste momento, qualquer ilegalidade evidente que justifique a revogação da prisão. O voto foi acompanhado pelos demais membros da Câmara Criminal.

Recentemente, Hícaro Bruno passou a ser réu pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio relacionados ao caso.

Trabalhadores terceirizados viram réus por levar drogas ao presídio de Rio Branco

Publicado

33 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Juiz aceita denúncia do MPAC e três funcionários passam a responder por tráfico; um deles voltou a ser preso tentando arremessar 20 kg de entorpecentes para dentro da unidade.

Três funcionários de uma empresa terceirizada que atuavam no sistema prisional passaram a responder criminalmente por tráfico de drogas após serem flagrados durante uma operação de policiais penais em março deste ano. A decisão é do juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, Cloves Augusto Alves Cabral, que recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre (MPAC).

Os detentos Aldair da Silva Oliveira, André Viana Almeida e Eduardo de Souza Rosas foram denunciados pela tentativa de inserir drogas e um aparelho celular no maior complexo penitenciário da capital. O trio foi surpreendido na manhã de 27 de março, quando tentava entrar com o material ilícito. Parte dos entorpecentes estava escondida dentro das botas dos acusados.

No dia seguinte ao flagrante, os três obtiveram liberdade provisória durante audiência de custódia. No entanto, Aldair da Silva voltou a ser preso em 28 de julho, ao lado de um comparsa, ao tentar arremessar pela muralha da unidade cerca de 20 quilos de drogas e 30 quilos de tabaco.

A defesa dos réus agora tem prazo de dez dias para apresentar resposta à acusação.

