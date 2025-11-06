Geral
Polícia Militar frustra “disciplina” de faccionados e prende grupo em flagrante em Cruzeiro do Sul
Homem é resgatado com ferimentos após ser espancado por oito integrantes de facção no bairro da Cohab; drogas e armas foram apreendidas no local
Na noite desta quarta-feira (5), a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul prendeu um grupo de oito pessoas — entre maiores e menores de idade — flagrados agredindo um homem dentro de uma residência no bairro da Cohab. A vítima apresentava diversos ferimentos, incluindo um corte profundo na mão esquerda e hematomas nas costas.
Durante patrulhamento de rotina, a guarnição da PM ouviu gritos de socorro e sons de agressão vindos do interior de uma casa. Ao cercar o imóvel, um dos suspeitos tentou fugir e chegou a efetuar um disparo contra os policiais, que revidaram. Com o apoio das equipes do GIRO e da ROTAM, os militares conseguiram conter os envolvidos.
Os suspeitos confessaram que estavam aplicando uma “disciplina” na vítima, sob ordens de uma facção criminosa, em razão de dívidas relacionadas ao aluguel de uma residência.
No local, foram apreendidos invólucros de maconha e pasta base de cocaína, uma balança de precisão, celulares e um caderno com anotações sobre dívidas e movimentação de drogas. O proprietário do imóvel admitiu ser o responsável pelo tráfico. Os maiores receberam voz de prisão e os menores foram apreendidos e encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis.
Comentários
Geral
Caso Thiago Tavares: Mais três réus serão ouvidos após condenação em abril
Justiça avança em nova fase do processo da execução brutal do jovem jogador. Próxima audiência terá testemunhas de defesa e interrogatório de ‘Abacate’ e Pablo Rodrigo.
Rio Branco, AC – O caso do assassinato do jogador de futebol de base Thiago Oseas Tavares segue em andamento na Justiça do Acre, com novos desdobramentos. Enquanto três réus já foram condenados em abril e tiveram suas sentenças mantidas em agosto (Andrey Borges, Darcifran Eduíno Júnior e Kauã Cristian), outros três acusados agora enfrentam o processo.
Foram denunciados pelo crime Francivaldo Barrozo Chaves, o “Abacate”, Pablo Rodrigo Farias de Souza e Isaias da Costa, este último foragido.
Nesta semana, Francivaldo e Pablo Rodrigo acompanharam a audiência de instrução e julgamento por videoconferência, direto do presídio. As testemunhas de acusação foram ouvidas na 1ª Vara do Tribunal do Júri, mas o processo não pôde ser finalizado.
A próxima sessão, ainda sem data definida, será crucial. Nela, serão ouvidas as testemunhas de defesa e, na sequência, ocorrerá o interrogatório dos réus.
O Assassinato
Thiago Tavares foi executado com pelo menos seis tiros na madrugada de 31 de março do ano passado. Ele e outro jogador foram sequestrados após participarem de uma festa na região do Santa Inês.
Levados a uma área de mata, a execução teria sido motivada por um mal-entendido trágico: os criminosos encontraram no celular da vítima uma fotografia em que ele fazia um símbolo de vitória, o que foi erroneamente interpretado pelos assassinos como um sinal de facção rival.
A Justiça continua trabalhando para sentenciar todos os envolvidos nesse crime que chocou a capital.
Comentários
Geral
MPF vai investigar irregularidades em internato de estudantes estrangeiros na Santa Casa
O Ministério Público Federal (MPF) no Acre instaurou um inquérito civil para investigar supostas irregularidades na realização de internato de estudantes de medicina oriundos de instituições estrangeiras na Santa Casa de Misericórdia do Acre, vinculada ao Instituto Nacional de Bases e Ensino Superior (INBASES).
A medida foi formalizada por meio da Portaria nº 16/MPF/PRAC/GABPR4, assinada pelo procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, na segunda-feira (3). A investigação teve início a partir de um ofício encaminhado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), que relatou possíveis irregularidades na atuação dos estudantes estrangeiros dentro da unidade hospitalar.
O inquérito, que terá duração inicial de um ano, tem como objetivo apurar se o internato médico está sendo realizado em desacordo com as normas legais e com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC). Segundo o MPF, há vedação expressa à realização de estágios ou internatos por alunos de cursos de medicina de instituições estrangeiras que não possuem reconhecimento ou convênio formal com o MEC.
Como diligência inicial, o procurador determinou a expedição de recomendação ao INBASES/Santa Casa de Misericórdia do Acre para que a entidade se abstenha de permitir a realização de internatos ou estágios por estudantes de medicina vindos do exterior.
O MPF também requisitou informações ao Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM/AC) sobre o cumprimento da Recomendação CRM/AC nº 01/2025, que trata do mesmo tema. Caso haja descumprimento, o conselho deverá identificar os responsáveis.
O procedimento tramitará sob o número 1.10.000.000997/2025-62 e será acompanhado pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, responsável pela área de defesa do patrimônio público e social, meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos.
Você precisa fazer login para comentar.