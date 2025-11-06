Polícia Militar frustra “disciplina” de faccionados e prende grupo em flagrante em Cruzeiro do Sul

Homem é resgatado com ferimentos após ser espancado por oito integrantes de facção no bairro da Cohab; drogas e armas foram apreendidas no local

Na noite desta quarta-feira (5), a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul prendeu um grupo de oito pessoas — entre maiores e menores de idade — flagrados agredindo um homem dentro de uma residência no bairro da Cohab. A vítima apresentava diversos ferimentos, incluindo um corte profundo na mão esquerda e hematomas nas costas.

Durante patrulhamento de rotina, a guarnição da PM ouviu gritos de socorro e sons de agressão vindos do interior de uma casa. Ao cercar o imóvel, um dos suspeitos tentou fugir e chegou a efetuar um disparo contra os policiais, que revidaram. Com o apoio das equipes do GIRO e da ROTAM, os militares conseguiram conter os envolvidos.

Os suspeitos confessaram que estavam aplicando uma “disciplina” na vítima, sob ordens de uma facção criminosa, em razão de dívidas relacionadas ao aluguel de uma residência.

No local, foram apreendidos invólucros de maconha e pasta base de cocaína, uma balança de precisão, celulares e um caderno com anotações sobre dívidas e movimentação de drogas. O proprietário do imóvel admitiu ser o responsável pelo tráfico. Os maiores receberam voz de prisão e os menores foram apreendidos e encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis.

