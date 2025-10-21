Flash
Polícia Militar frustra ataque criminoso no bairro Areal e prende quatro pessoas em Rio Branco
Confronto deixou um suspeito ferido com tiro no peito e resultou na apreensão de três armas de fogo
Uma ação rápida de policiais militares do 2° Batalhão impediu um ataque armado que seria executado por uma organização criminosa na noite desta segunda-feira (21), na Travessa Beija-Flor, bairro Areal, no Segundo Distrito de Rio Branco. A operação terminou com um suspeito ferido, quatro pessoas detidas e três armas de fogo apreendidas.
Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando avistou cinco homens em atitude suspeita. Ao perceberem a presença dos policiais, o grupo tentou fugir. Durante a ação, um dos suspeitos, identificado como Thiago Silva Alves, de 19 anos, apontou uma arma em direção aos militares, que revidaram os disparos, atingindo-o no peito.
Mesmo ferido, Thiago e dois comparsas tentaram escapar pulando o muro de uma residência. Contudo, devido à gravidade do ferimento, ele acabou ficando dentro do imóvel, onde foi contido pelos policiais.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra avançada — para o local. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Thiago ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave.
Na ação, a PM conseguiu apreender três adolescentes e prender um adulto, além de recolher três armas de fogoutilizadas pelo grupo. A área foi isolada até a chegada da perícia técnica.
Após os procedimentos, os detidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA). O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura o envolvimento dos suspeitos com facções criminosas atuantes na região.
Prefeito Jerry Correia recebe comunidade do Cumaru para tratar de melhorias no ramal e fortalecimento da produção agrícola
Na manhã desta segunda-feira(20), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete representantes da comunidade do Cumaru para discutir melhorias no ramal de acesso e ações voltadas ao fortalecimento da produção agrícola local.
Também participaram da reunião o vereador Jurandir Araújo,a comunidade e o representante da Secretaria de Estado de Agricultura (SEAGRI), reforçando a parceria entre município e governo do Estado em prol do desenvolvimento rural.
O prefeito destacou o compromisso da gestão com as comunidades rurais:
“Nosso objetivo é oferecer apoio real ao produtor. Vamos trabalhar com planejamento para garantir melhorias no ramal e fortalecer a produção agrícola do Cumaru”, afirmou Jerry Correia.
A Prefeitura de Assis Brasil segue fortalecendo o diálogo com a população e avançando em políticas que garantem mais desenvolvimento e dignidade para quem vive e produz no campo.
Vídeo flagra momento em que motociclista perde o controle e morre após bater em poste em Epitaciolândia
Jovem de 21 anos conduzia moto sem placa e sem habilitação; polícia investiga as circunstâncias do acidente
Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que o motociclista Vitor Bruno Gomes Barbosa, de 21 anos, perde o controle da moto e se choca violentamente contra um poste, por volta das 20h20 da noite deste domingo (19), na Praça Edmundo Pinto, em Epitaciolândia, interior do Acre.
De acordo com informações das autoridades, Vitor pilotava uma moto Honda/Fan sem placa e não possuía carteira de habilitação. O jovem trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle em uma curva e colidiu com o poste de ferro.
O impacto foi tão forte que Vitor sofreu parada cardiorrespiratória. Uma equipe do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão realizou procedimentos de reanimação e o encaminhou ao Hospital Raimundo Chaar, mas ele não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente, incluindo o fato de a motocicleta ter sido retirada do local antes da perícia e de o jovem não ser habilitado.
Outro ponto apurado é que Vitor estaria na região da fronteira para dar início ao processo de obtenção da CNH, o que levantou suspeitas.
Após o acidente, o perfil do jovem nas redes sociais foi bloqueado, uma vez que ele aparecia em fotos fazendo gestos associados a facções criminosas.
As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.
Gestão Carlinhos do Pelado apresenta primeiro PPA de sua administração com prioridades e metas de 2026 à 2029
A Prefeitura de Brasiléia realizou, nesta segunda-feira (20), no Centro Cultural Sebastião Dantas, a audiência pública de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, o primeiro da atual gestão do prefeito Carlinhos do Pelado.
O evento contou com a presença de secretários municipais, do presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde Pública de Brasiléia, Francisco (Chico) Dantas, da presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SINTEAC), Sebastiana Nascimento, e da representante do Conselho Municipal de Saúde, Leila Franco, além de servidores municipais, gestores públicos, vereadores e a comunidade em geral.
Entre os participantes estavam também os vereadores de Brasiléia Djhailson Américo, Careca Gadelha, Beto Dantas e Lucélia Borges, o vereador de Epitaciolândia Miro Bispo, além do coordenador do Detran no Alto Acre, Joelso Pontes.
Durante a audiência, cada secretaria municipal apresentou e defendeu suas propostas, debatendo as prioridades e metas para os próximos quatro anos.
Na oportunidade, também foi apresentado um vídeo institucional destacando as principais ações da administração municipal nos últimos dez meses, além do planejamento para novas entregas de serviços e obras em andamento diversas áreas do município.
O documento final foi aprovado por unanimidade pelos presentes e agora segue para análise e votação na Câmara Municipal de Brasiléia.
O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento de planejamento de médio prazo, com vigência de quatro anos, que define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Ele orienta as ações e investimentos do município em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, agricultura, meio ambiente e segurança pública.
Segundo o prefeito Carlinhos do Pelado, o PPA representa um compromisso com o futuro de Brasiléia e com a continuidade do desenvolvimento municipal. “Estamos construindo um planejamento responsável, ouvindo a população e as lideranças de cada setor. O PPA é o que vai guiar nossas ações e investimentos para os próximos anos, garantindo que cada recurso público seja aplicado com transparência e eficiência em benefício da nossa gente”, afirmou o prefeito.
A secretária de Planejamento, Goreth Bibiano, ressaltou o papel participativo da audiência e a importância técnica do documento. “A elaboração do PPA é um momento estratégico e participativo, onde a sociedade tem voz e contribui para definir as prioridades do município. Esse plano reflete o que Brasiléia precisa e o que a gestão municipal está se comprometendo a realizar até 2029”, explicou Goreth.
O presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde Pública, Francisco Dantas, representando os demais movimentos sociais, enfatizou o valor do diálogo entre gestão e servidores. “Ver a gestão incluir os trabalhadores e ouvir nossas demandas nesse processo é muito importante. Isso demonstra respeito e compromisso com quem está na linha de frente dos serviços públicos e conhece de perto as necessidades da população”, afirmou Chico Dantas.
Com a conclusão da audiência e a aprovação popular, o projeto do PPA 2026–2029 segue agora para análise dos vereadores e posterior sanção do prefeito Carlinhos do Pelado, consolidando um novo ciclo de planejamento e gestão para Brasiléia.
