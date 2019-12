Uma ronda realizada por homens do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, localizado na cidade de Brasiléia, conseguiu ‘estourar’ uma reunião de um grupo criminoso que acontecia em uma casa no bairro Leonardo Barbosa, na noite deste sábado, dia 7.

Segundo foi apurado pela reportagem, já haviam feito uma denuncia do local onde sempre acontecia reuniões de pessoas ligadas a grupo criminosos. Estes sempre estavam armados e ali, decidiam o que iriam fazer pela fronteira.

Nesta noite, não contavam que uma guarnição iria surpreender a todos que, ao perceber a presença da viatura, promoveu um corre-corre geral para dentro da mata por detrás da casa.

Para azar de um, menor de 15 anos, já bastante conhecido no mundo do crime apesar da pouca idade, foi detido para averiguação. Outros que foram vistos correndo, também foram identificados juntamente com duas meninas, poderão ser detidos em breve.

Em uma vistoria dentro da casa, foi localizado uma arma tipo escopeta cano duplo calibre 32 e munição. Se ficou sabendo que a arma teria sido roubada no ramal Fontenele, no município de Epitaciolândia.

A arma, munições e o menor, foi conduzido para a delegacia, e após ser ouvido, será levado para o judiciários para a medidas cabíveis sobre o caso.

