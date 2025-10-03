Polícia Militar e Civil capturam suspeito de duplo homicídio em Epitaciolândia e apreendem arma

Casal foi executado a tiros em casa no dia 11 de setembro; filha do casal, de 2 anos, baleada na cabeça, permanece internada em estado grave em Rio Branco. Operação conjunta apreendeu pistola e munições do mesmo calibre usado no crime.

As forças de segurança do Acre prenderam um dos principais suspeitos de envolvimento no duplo homicídio que chocou a cidade de Epitaciolândia no dia 11 de setembro, quando o casal Darliane Carneiro Alves, 21 anos, e Cristhofer Kenndedy Pontes, 20 anos, foi assassinado a tiros dentro de casa, no Bairro da Glória. A filha do casal, de apenas 2 anos, foi baleada na cabeça, onde permaneceu por dias internada em estado grave em Rio Branco.

A prisão ocorreu no bairro Lírio dos Vales, nas proximidades do local do crime, por uma guarnição do GIRO (Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva). O detido estava acompanhado de um comparsa e, a partir de informações colhidas durante a captura, a polícia partiu para uma nova operação na área conhecida como “Favelinha”.

Embora um terceiro suspeito – também alvo de mandado de prisão – não tenha sido localizado, a ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil resultou na apreensão de:

01 pistola calibre .380 com 8 munições

20 munições calibre .38

01 balança de precisão

01 balaclava (touca ninja)

A arma de fogo tipo pistola apreendida é do mesmo calibre utilizado no duplo homicídio. O material será submetido à perícia técnica para a devida comprovação balística, o que pode vincular o armamento de forma definitiva ao crime.

A pistola calibre .380 apreendida durante a operação que prendeu um dos envolvidos no duplo homicídio de Epitaciolândia será submetida à perícia técnica para confirmar se foi a arma utilizada no crime que vitimou o casal Darliane Carneiro Alves, 21 anos, e Cristhofer Kenndedy Pontes, 20 anos, no dia 11 de setembro.

O laudo balístico, a ser emitido pelo Instituto de Criminalística, verificará a compatibilidade entre os projéteis recuperados na cena do crime e a arma apreendida – que já é do mesmo calibre utilizado na execução. A confirmação pode vincular definitivamente os suspeitos à cena.

A operação, que segue em andamento, já assegurou a prisão de um dos homens e a localização de munições e outros objetos de interesse investigativo. As forças de segurança reforçam que continuam em busca do terceiro envolvido, que permanece foragido.

