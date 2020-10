Nesta quarta-feira (28), o delegado-geral de Polícia de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, chegou a confirmar que Cupertino havia sido preso. Momentos depois, Fontes afirmou que a PM do Paraná tinha se confundido e que o acusado não havia sido detido .

Além disso, a PM do Paraná disse ainda que houve um “equívoco por parte da autoridade policial de São Paulo ao efetuar tais informações”. Leia a nota na íntegra mais abaixo.

Ainda de acordo com a Polícia Militar do Paraná, não houve confusão por parte da instituição, já que a PMPR não divulgou nenhuma informação a respeito do caso.