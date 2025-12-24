Polícia Militar do Amazonas apreende mais de uma tonelada de entorpecentes em micro-ônibus na AM-010

O entorpecente foi apresentado na 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto e posteriormente encaminhado para Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), apreendeu 1,1 tonelada de entorpecentes em um micro-ônibus na Rodovia AM-010, nas proximidades de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus).

A equipe policial estava em patrulhamento na rodovia e se deparou com um micro-ônibus trafegando na via com velocidade abaixo do comum. Os policiais militares decidiram abordar o veículo e realizaram sinais sonoros de ordem de parada, o que não foi obedecido.

O veículo entrou em um ramal e os ocupantes abandonaram o micro-ônibus e fugiram em direção a uma área de mata. A equipe da 3ª CIPM solicitou apoio e no local encontraram 46 sacos de fibra com os tabletes de entorpecentes.

O comandante-geral da PMAM, coronel PM Klinger Paiva, destacou que uma abordagem de rotina resultou em mais uma ocorrência exitosa da corporação no combate ao tráfico de drogas.

“Ao abordarem o veículo, os policiais militares se depararam com um pouco mais de 1,1 tonelada de maconha skunk e cocaína, trazendo um prejuízo de mais de R$ 40 milhões para o crime. Mais uma operação exitosa dos nossos policiais civis e militares que estão unidos para levar mais segurança para a população”, disse o coronel Klinger.

No total, foi apreendido 1,164 tonelada de entorpecentes, sendo 312 quilos de cocaína e 852 quilos de maconha skunk. O comandante da 3ª CIPM de Rio Preto da Eva, capitão PM Gelberth Mateus, destacou que as equipes da unidade estavam em patrulhamento em várias áreas do município, incluindo na rodovia, momento em que o veículo foi flagrado.

“Estávamos em operação quando a equipe se deparou com a situação. Por volta de 4h, esse veículo passou em atitude suspeita. A equipe tentou realizar a abordagem e ele se evadiu no primeiro ramal que encontrou adjacente à rodovia. Durante a tentativa de abordagem, o veículo parou no início do ramal e três indivíduos suspeitos fugiram”, disse o comandante da 3ª CIPM.

O entorpecente foi apresentado na 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva no sábado e posteriormente encaminhado para Manaus, com o apoio logístico de uma equipe do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Integração com a Polícia Civil

O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Bruno Fraga, ressaltou a parceria das duas instituições policiais, em especial no interior do estado, para garantir a segurança da população amazonense.

“Parabenizar toda a equipe da Polícia Militar e da Polícia Civil que trabalha no nosso interior. Essa foi uma abordagem feita pelo policiamento convencional para que a gente consiga ter mais segurança na capital, porque sabemos que essa droga seria escoada para a cidade de Manaus. Agora o procedimento investigado vai seguir pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), com o apoio da 36ª DIP de Rio Preto da Eva”, explicou o delegado-geral.

O delegado titular da 36ª DIP, Antônio Rondon, afirmou que nos últimos dois anos o município de Rio Preto da Eva não registrou uma ocorrência expressiva de apreensão de entorpecentes como essa no último final de semana.

“É um prejuízo muito alto para a criminalidade. Iniciamos as investigações tão logo se deu essa apreensão. Já conseguimos identificar o proprietário do veículo que está sendo ouvido na delegacia de Rio Preto da Eva e também conseguimos monitorar a rota desse micro-ônibus, que estava de passagem por Rio Preto da Eva”, destacou.

