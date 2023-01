Polícia Militar do Acre prende foragido da justiça e homem por adulteração veicular

Dois jovens, ambos de 16 anos, foram apreendidos por uma equipe da Companhia de Policiamento de Choque do Batalhão de Operações Especiais (CPChoque/Bope) da Polícia Militar do Acre (PMAC) na madrugada deste domingo, 22, por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Cidade do Povo. O fato ocorreu durante uma operação realizada pelo batalhão especializado.

As equipes do Bope realizavam a operação por cerca de 24 horas nas áreas do 1º e 2º batalhões da capital, com diversos pontos de abordagens e barreiras, quando se deparam com os dois adolescentes em atitude suspeita. Durante a abordagem, os dois demonstraram muito nervosismo.

Ao realizarem a busca pessoal, os policiais encontraram, na cintura de um deles, uma escopeta calibre 28 de fabricação artesanal. Os dois menores foram apreendidos e conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), para as que fossem tomadas as providências cabíveis.

