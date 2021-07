Polícia Militar do Acre poderá voltar a usar a farda antiga, com destaque para o azul escuro

O governo do estado prepara uma grande mobilização em todos os municípios para a vacinação contra a COVID-19. O Acre deve receber ainda esta semana mais de 110 mil doses de vacinas da AstraZeneca e Pfizer, que serão enviadas a todas as prefeituras. O governo prepara um trabalho conjunto de mutirão para acelerar a imunização. Das vacinas a serem recebidas, segundo informações do Ministério da saúde, mais de 90 mil devem ser enviadas para o interior e a maioria deve ser da vacina da Pfizer que exige apenas uma dose.

O Acre deve ser o estado do Norte que receberá o maior número de doses, atendendo reivindicação do governador Gladson Cameli, sob a justificativa da fronteira habitada com a Bolívia e o Peru. Das 1,5 milhões de doses dessa remessa, a Região Norte deve receber mais de 376 mil, sendo 110 mil para o Acre.