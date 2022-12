Polícia Militar do Acre participa de solenidade alusiva aos 34 anos da Polícia Nacional do Peru

Assessoria de Comunicação da PMAC

A Polícia Nacional do Peru realizou uma solenidade alusiva aos 34 anos da instituição, em Puerto Maldonado, na manhã desta terça-feira, 06 de dezembro. Uma comitiva da Polícia Militar do Acre (PMAC) prestigiou a formatura.

O capitão da PM do Acre, Isaías Pedro, acompanhado dos tenentes Tales Rafael e Souza Ferreira, representou a instituição acreana no evento, que teve ainda a participação da comitiva da Polícia Nacional da Bolívia e demais autoridades civis e militares do Peru.

As autoridades do Brasil, Bolívia e Peru também participaram de um encontro no Centro empresarial e Convenções Madre de Dios, onde ocorreu a entrega de certificados e presentes entre as instituições.

O Capitão PM Isaías, neste ato representando o comando da PMAC, falou da importância do encontro. “É uma honra para nós prestigiarmos o aniversário de 34 anos da polícia peruana. É fundamental estreitarmos as relações para ofertarmos um melhor serviço de segurança pública para nossas nações”, finalizou.

