Polícia Militar do Acre inicia Operação Papai Noel para reforçar segurança no período festivo
Ação anual mobiliza policiais administrativos e em “segunda folga” para aumentar presença ostensiva em áreas de maior circulação durante as festas de fim de ano
A Polícia Militar do Acre (PMAC) deu início nesta segunda-feira (1º) à Operação Papai Noel, ação anual que reforça a segurança pública em todo o estado durante o período festivo de fim de ano.
A iniciativa, coordenada pela Diretoria Operacional (Dirop), visa prevenir e combater crimes, especialmente em áreas de maior circulação, como regiões centrais e comerciais da capital e dos municípios do interior. Para isso, a PMAC mobiliza efetivos que atuam no serviço administrativo e também convoca policiais na chamada “segunda folga”, ampliando a presença ostensiva nas ruas.
As ações serão executadas em duas fases:
-
Primeira fase: de 1º a 14 de dezembro, com policiamento reforçado nos períodos da manhã e da tarde.
-
Segunda fase: de 15 de dezembro a 2 de janeiro de 2026, quando o trabalho se estende também para o período noturno, visando acompanhar o aumento de movimentação característico das compras de fim de ano, confraternizações e festas de virada de ano.
A operação ocorre em um período tradicionalmente marcado pelo aumento do fluxo de pessoasnas ruas devido às compras natalinas, festas e celebrações de fim de ano. A estratégia busca garantir maior segurança para a população que circula em centros comerciais, áreas de grande concentração e vias públicas durante as festividades.
A Operação Papai Noel segue um modelo consolidado de segurança preventiva que a PMAC implementa anualmente no último mês do ano, adaptando-se às particularidades de cada região do estado para combater crimes como furtos, roubos e violência em geral.
Acre é o único estado brasileiro a reduzir seca entre setembro e outubro, aponta Monitor das Secas
Ferramenta do governo federal mostra que 15 estados intensificaram a estiagem no período, enquanto estado acreano apresentou diminuição do fenômeno
O Acre foi o único estado brasileiro a apresentar diminuição da seca entre setembro e outubro deste ano, segundo dados do Monitor das Secas, ferramenta do Governo Federal utilizada para acompanhar a evolução da estiagem no país. A atualização divulgada nesta segunda-feira (1º) mostra um cenário preocupante na maior parte do território nacional.
Panorama nacional:
-
15 estados intensificaram a seca: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins
-
13 estados aumentaram a área atingida: Alagoas, Amapá, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe
-
5 estados reduziram a área com seca: Bahia, Espírito Santo, Amazonas, Roraima e Rio Grande do Sul (onde a seca desapareceu)
Situação do Acre:
O estado acreano figura no grupo que manteve estabilidade na extensão territorial da seca, juntamente com Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. No entanto, em outubro, o Acre ainda integrou o conjunto de unidades da Federação com seca em 100% do território, situação compartilhada com Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Piauí, Distrito Federal, Tocantins e Ceará.
Os dados revelam a gravidade da estiagem no país, com o Acre se destacando positivamente como a única unidade federativa a apresentar melhora no indicador no período analisado.
Voos de Rio Branco por menos de R$ 800 para 3 cidades na Black Friday 2025
A data oficial da Black Friday 2025 foi no dia 28 de novembro, mas a primeira semana promete ser “recheada” de promoções para os consumidores do Acre. O Tudo Viagem encontrou voos de Rio Branco para 3 cidades por menos de R$ 800, valor com as taxas de embarques inclusas. O menor valor está disponível na promoção da Azul. A companhia está vendendo passagens de Rio Branco para Belo Horizonte (Confins) por apenas R$ 740 (ida e volta) em voo direto. (Confira detalhes na imagem abaixo).
Na promoção da Gol tem voo direto entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul pelo valor de R$ 740. Da capital acreana para Manaus a nossa equipe encontrou passagens aéreas pelo valor de R$ 777. A Gol é a única companhia que oferece voos sem escalas entre as duas capitais. Também pela Gol vale destacar os voos de Rio Branco para o Aeroporto de Guarulhos pelo valor de R$ 1.560.
As passagens aéreas são para viagens de janeiro a junho de 2026. Todas as passagens estão com as taxas de embarques inclusas. Na semana de encerramento da Black Friday tem várias opções de pacotes de viagens com descontos especiais em voo saindo do Acre. Além dos descontos, os pacotes poderão ser parcelados em 10 vezes sem juros.
Prefeitura de Rio Branco registra mais de 3,7 mil doses aplicadas no Dia D de Vacinação contra a Influenza
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado (29), o Dia D de Vacinação contra a Influenza. A mobilização, que contou com 12 horas ininterruptas de atendimento, foi considerada um sucesso tanto pela equipe organizadora, quanto pela população que buscou os postos ao longo do dia.
Com uma estrutura ampla e estratégica, a Saúde disponibilizou 25 pontos de vacinação em diferentes regiões da cidade, garantindo facilidade de acesso e maior comodidade aos moradores. Entre os locais estavam quatro unidades de saúde, 13 postos montados nos supermercados AraSuper, quatro nos supermercados Mercale, além de pontos nos supermercados Assaí e Atacadão, e nos espaços Via Verde Shopping e Havan.
Ao todo 3.794 doses de vacinas foram aplicadas, sendo 3.031 destinadas exclusivamente à Influenza, o equivalente a 80% do total. As demais doses (20%) foram de outros imunizantes do calendário, como Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral, Hepatite B, entre outras.
O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, avaliou a ação de forma bastante positiva e destacou que iniciativas como essa têm reforçado o compromisso do município com a ampliação da cobertura vacinal.
“Levar a vacinação para perto das pessoas faz diferença. Quando facilitamos o acesso, a adesão aumenta e conseguimos proteger mais famílias. Esse Dia D mostrou que a população responde quando encontra um serviço organizado, eficiente e presente nos espaços onde ela já está no dia a dia. Nosso compromisso é continuar ampliando essas estratégias para garantir que ninguém fique sem a oportunidade de se vacinar”, afirmou o secretário.
A campanha segue nas unidades básicas de saúde durante a semana. A Prefeitura reforça a importância de que todos mantenham o calendário vacinal atualizado, especialmente durante o período de maior circulação de vírus respiratórios.
