Polícia Militar do Acre inicia Operação Papai Noel para reforçar segurança no período festivo

Ação anual mobiliza policiais administrativos e em “segunda folga” para aumentar presença ostensiva em áreas de maior circulação durante as festas de fim de ano

A Polícia Militar do Acre (PMAC) deu início nesta segunda-feira (1º) à Operação Papai Noel, ação anual que reforça a segurança pública em todo o estado durante o período festivo de fim de ano.

A iniciativa, coordenada pela Diretoria Operacional (Dirop), visa prevenir e combater crimes, especialmente em áreas de maior circulação, como regiões centrais e comerciais da capital e dos municípios do interior. Para isso, a PMAC mobiliza efetivos que atuam no serviço administrativo e também convoca policiais na chamada “segunda folga”, ampliando a presença ostensiva nas ruas.

As ações serão executadas em duas fases:

Primeira fase: de 1º a 14 de dezembro, com policiamento reforçado nos períodos da manhã e da tarde.

Segunda fase: de 15 de dezembro a 2 de janeiro de 2026, quando o trabalho se estende também para o período noturno, visando acompanhar o aumento de movimentação característico das compras de fim de ano, confraternizações e festas de virada de ano.

A operação ocorre em um período tradicionalmente marcado pelo aumento do fluxo de pessoasnas ruas devido às compras natalinas, festas e celebrações de fim de ano. A estratégia busca garantir maior segurança para a população que circula em centros comerciais, áreas de grande concentração e vias públicas durante as festividades.

A Operação Papai Noel segue um modelo consolidado de segurança preventiva que a PMAC implementa anualmente no último mês do ano, adaptando-se às particularidades de cada região do estado para combater crimes como furtos, roubos e violência em geral.

